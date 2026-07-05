¡Me ‘acuboooo’!

Que levante la mano el optimista que creía que este verano se arreglaba con un ventilador a tope y un helado de limón. Qué ternura. En Diario de Mallorca ya hemos cambiado el mapa del tiempo por el parte de catástrofes, porque llamar ola de calor a esto es como llamar riachuelo al Amazonas.

Lo de ahora no son olas, son tsunamis de fuego que te golpean nada más asomar la nariz por la rendija de la persiana, bajada a cal y canto desde mayo en un intento por recrear una cueva prehistórica. Cruzas el portal y notas cómo el asfalto se funde con tus abarcas, mientras el aire, por llamarlo de alguna manera porque aquello es plasma puro, te recibe con la delicadeza de una sauna finlandesa en modo self-service.

El verano tenía su encanto de postal, brisa marina y postureo en el chiringuito, pero este año reparte el sufrimiento por igual, da lo mismo estar en primera línea de costa que en el centro de Inca. Todos compartimos ya esa mirada vidriosa de quien acepta que su salón es un horno de leña esperando la pizza.

Mientras esperamos a que rebauticen la estación, solo queda resistir, abrazar el cubito de hielo y rezar por el aire acondicionado. Resistiremos, sobre todo para seguir contándoles cada evento al que asistamos. ¡Vamos allá!

Moda Artesana de Mallorca.

Las Lavender Nights de The Lodge suman este verano firma balear. El hotel de la Serra de Tramuntana se ha unido al Consell de Mallorca para que la artesanía local entre cada jueves en sus cenas veraniegas en el marco de la iniciativa Vesteix The Lodge.

Ocho artesanos acreditados por la institución insular se turnarán hasta finales de septiembre con piezas textiles, joyas y objetos decorativos que dialogarán con el paisaje y la mesa. Entre ellos figuran Teixits Vicens, Artesania Tèxtil Bujosa, Maria Genovard Atelier, Vius Esporles, Espai Kamàndalu, Yolitas, A. Fuster Joiers y Javier Vallori Pizarro.

Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, acudió a la primera cena junto con Carolina Cerezuela como embajadora de la firma Moda Artesana de Mallorca, así como un nutrido grupo de periodistas y creadores de contenido.

La propuesta se suma a una ruta específica con la que el Consell impulsa la visibilidad de los oficios de la isla. Una cita imperdible.

Tapís.

El Museu Marítim de Mallorca reunió a numerosos asistentes con motivo de la presentación de En Ruta, la nueva fase de Tapís, el proyecto de investigación artística de Mònica Fuster. La exposición propuso una mirada al pasado marítimo de la isla a través de un recorrido donde el arte dialogó con la navegación, el paisaje y la memoria.

El pimentón de Mallorca sirvió como punto de partida para contar cómo el intercambio por mar llevó de un lugar a otro productos, costumbres y conocimientos. Fotografías, piezas audiovisuales y referencias a la cartografía histórica dieron forma a una muestra comisariada por Sebastià Mascaró.

La iniciativa contó además con la colaboración del pescador Pedro Paniza, la Asociación de Barcas Tradicionales de Portocolom y diferentes entidades sociales.

Fiesta de verano.

El showroom de Porcelanosa volvió a llenarse para su fiesta de verano, cita fija ya en la agenda social de la isla.

Entre los invitados se dejaron ver arquitectos, interioristas y algunas caras habituales del panorama mallorquín, que fueron llegando poco a poco mientras sonaba música en directo y circulaban los primeros cócteles.

La conversación giró, cómo no, en torno a las últimas novedades de la firma en materiales y revestimientos, aunque el ambiente pesó más que el catálogo. Risas, brindis y algún que otro reencuentro marcaron el ritmo de la noche.

El espacio cambió su decoración habitual para la ocasión y quedó claro por qué Porcelanosa apuesta cada verano por este tipo de citas: reúne bajo un mismo techo a quienes mueven el diseño en Mallorca y a quienes simplemente quieren pasar una buena noche. Con esta fiesta, el showroom de Palma suma otra fecha destacada a su calendario social.

Presentación de Salina.

Isabel Guarch volvió a abrir su Atelier de Palma, esta vez para enseñar Salina, la colección con la que cierra esta temporada. Cerca de un centenar de clientas y seguidoras de la marca se acercaron a verla en persona, junto a algunas caras conocidas de la prensa y la sociedad del ámbito local.

La diseñadora fue explicando pieza a pieza, sin prisa, cómo llegó hasta el cordón mallorquín, ese símbolo tan de aquí que ahora convierte en joya. Habló de nudos marineros, de historias que viajaron por mar durante siglos y de cómo quiso que cada pieza recordara ese gesto de atar y no soltar.

Las gemas juegan con dos colores, el azul que recuerda al mar en calma y el blanco de la espuma cuando rompe en la orilla. Nada nuevo si vives cerca del Mediterráneo, pero ella lo cuenta y lo vive como si fuera la primera vez.

Franck Sastre abrió las puertas de su exposición, titulada Vosotras, en Studio Gallery Mallorca, colección dedicada a la mujer, a su fuerza y a sus heridas. El propio artista lo resumió así, fue una noche que se sintió más que se explicó, entre abrazos y miradas frente a los lienzos.

Uno de los cuadros muestra a una mujer con una araña tapándole la boca. Sastre lo explica sin rodeos, es el silencio que muchas veces se impone, el miedo a decir lo que una piensa o siente. Otras obras van en la misma línea, esa necesidad de sacar fuera lo que durante años se ha tenido que tragar.

El pintor tampoco esquiva temas incómodos. Se pregunta por qué una mujer no puede acceder al sacerdocio en la Iglesia católica, algo que ya ocurre en otras confesiones. Lo plantea desde el respeto, según explicó, no desde la provocación.

También hay sitio para la juventud, esas chicas con tatuajes o piercings que la sociedad suele juzgar por la apariencia, sin mirar lo que hay detrás.

Sastre cerró la velada agradeciendo el cariño del público y la complicidad de Carmen Rueda y José Ojeda.

AJE Baleares.

La Asociación de Jóvenes Emprendedores de las islas celebró una nueva edición de Ajetreo en el establecimiento Mariluz, en Es Baluard Museu. Al encuentro se acercaron un destacado número de socios junto a representantes de la CAEB, Cambra de Comerç, Cluster TEIB y miembros de la Junta Directiva.

La cita, que ya empieza a ganarse un hueco fijo entre los empresarios, se planteó como un rato distendido, lejos de la formalidad habitual de otros encuentros del sector. Entre copas y conversación, los asistentes aprovecharon para poner cara a contactos, compartir experiencias del día a día empresarial y tejer relaciones que, muchas veces, acaban dando frutos fuera de la agenda profesional.

Inicio de verano en Portals.

Puerto Portals recibió el verano por todo lo alto con su Verbena 2026. El muelle de espera se llenó de música en directo, sesiones de DJs y food trucks, con el mar como telón de fondo de toda la noche.

La cita mezcló ocio, gastronomía y buen ambiente, y volvió a ganarse un hueco en el calendario de quienes ya no conciben el arranque del verano sin pasar por Puerto Portals.

Noticias relacionadas

Un año más, la Verbena se coló entre las citas sociales más comentadas del mes en Mallorca. Quienes se acercaron encontraron música en vivo, buena mesa y ese ambiente frente al mar que, para muchos, marca el verdadero pistoletazo de salida del verano en el emblemático puerto.