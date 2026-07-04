"Kaos" y "Rising Sun": qué hay detrás de los megayates de dos multimillonarios estadounidenses fondeados en Mallorca

Uno es un visitante habitual de la isla; el otro ya había realizado al menos una escala anteriormente. Este viernes 3 de julio, los megayates "Rising Sun" y "Kaos" se encontraban fondeados frente a Mallorca. Mientras el primero permanecía por la tarde cerca de El Toro, en el suroeste de la isla, el segundo estaba anclado en la bahía de Palma, a la altura de la urbanización Bellavista.

Hasta el momento no ha trascendido quién viaja a bordo del Kaos, mientras que en el Rising Sun se encontrarían actualmente la presentadora Oprah Winfrey y la personalidad televisiva Kris Jenner.

Así es el "Rising Sun"

El Rising Sun, de 138 metros de eslora, pertenece al productor estadounidense de música y cine David Geffen. Fue construido en 2004 por el astillero alemán Lürssen, en Bremen, y originalmente perteneció al fundador y exdirector ejecutivo de Oracle, Larry Ellison. Geffen adquirió la embarcación en 2010.

El yate dispone de cinco cubiertas y unos 8.000 metros cuadrados de superficie habitable, con capacidad para 18 pasajeros distribuidos en nueve camarotes y hasta 45 tripulantes. Entre sus instalaciones destacan una cancha de baloncesto, una bodega y un cine privado. Navega bajo bandera de las Islas Caimán.

Es uno de los yates favoritos de la élite estadounidense. David Geffen ha recibido a bordo a personalidades como Tom Hanks, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle. También se sabe que Jeff Bezos pasó varios días en esta embarcación antes de disponer de su propio superyate, el Koru, que visita con frecuencia las aguas de Mallorca.

El superyate 'Rising Sun' en Palma / José Luis Miró/Mallorca Press

El Rising Sun lleva años siendo un habitual de la isla. Su primera visita documentada fue en 2013, cuando Bruce Springsteen y su esposa recorrieron Mallorca desde el yate. También regresó en 2014, 2015, 2018 y 2019.

En 2020, durante los primeros meses de la pandemia, David Geffen pasó varias semanas a bordo para aislarse del coronavirus. Las imágenes que publicó entonces desde el Caribe provocaron una fuerte polémica en redes sociales, donde fue criticado por disfrutar de una vida de lujo mientras gran parte del mundo sufría las consecuencias de la pandemia.

Desde el final de la crisis sanitaria, el Rising Sun hace una escala en Mallorca prácticamente cada verano, aunque en los últimos años apenas ha trascendido quiénes eran sus pasajeros.

Así es el "Kaos"

El Kaos pertenece a Nancy Walton Laurie, heredera del imperio de supermercados Walmart. El barco, de 110 metros de eslora, fue botado en 2017, tiene capacidad para 30 invitados y 45 tripulantes y está valorado en torno a 300 millones de dólares.

Originalmente perteneció a la familia gobernante de Catar. En 2019, Walton Laurie lo adquirió a través de la sociedad Secret III Ltd.. Entre sus lujosas instalaciones cuenta con una gran piscina, helipuerto con sistema de repostaje, un amplio ascensor, hammam, baño de vapor, gimnasio y un gran beach club.

En julio de 2023 el Kaos fue noticia en Baleares después de que activistas climáticos del colectivo Futuro Vegetal lo rociaran con pintura negra y roja mientras se encontraba atracado en el puerto de Ibiza. Dos jóvenes posaron ante las cámaras con una pancarta en la que podía leerse "You consume, others suffer" ("Vosotros consumís, otros sufren").

Futuro Vegetal rocía el yate de Nancy Walton. / TWITTER

Las imágenes de la protesta se difundieron rápidamente en redes sociales. En Instagram, el colectivo aseguró que el actual modelo económico solo sirve para proteger los privilegios de los superricos y que estos viven a costa del sufrimiento de otras personas.

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Tras ser limpiado, el yate continuó su ruta hacia Mallorca y fue visto posteriormente frente a Port de Sóller.