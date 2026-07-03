Llega a Mallorca con menos de 500 euros y acaba durmiendo en su coche mientras busca trabajo: "Estoy en modo supervivencia"

Dormir en el coche, recorrer empresas dejando currículums y esperar una llamada. Esa es la rutina que comparte estos días un joven creador de contenido que se ha viralizado en redes sociales tras contar que llegó a Mallorca en ferry con su vehículo para intentar empezar de cero, después de quedarse sin un lugar donde vivir.

En uno de sus últimos vídeos explica que dispone de menos de 500 euros en el banco, una cantidad que, según asegura, le impide acceder por ahora a una habitación o una vivienda de alquiler, por lo que ha optado por pasar las noches en el coche mientras busca empleo. "Mi situación de hoy sigue siendo prácticamente la misma. He dormido en el coche, me he despertado por el calor y me he pasado el día echando currículums, tanto en persona como por correo", relata en la grabación, que acumula miles de visualizaciones y comentarios de apoyo.

"Solo queda esperar"

El joven explica que dedica las jornadas a repartir currículums presencialmente y enviar solicitudes por internet, con la esperanza de que alguna empresa le ofrezca un puesto de trabajo y un alojamiento. "Ahora mismo solo queda esperar. Esperar a que alguien me escriba, me llame y me dé una oportunidad para empezar a trabajar", afirma. En el vídeo también agradece la respuesta que está recibiendo en redes sociales. "Leo muchísimos de vuestros mensajes y se agradecen un montón", comenta.

Prefiere no hablar por ahora de los motivos

Una de las preguntas que más se repite entre los usuarios es por qué terminó abandonando su hogar. El joven explica que fue expulsado primero de casa de sus padres y posteriormente también de la de sus abuelos, aunque evita entrar en detalles por el momento. "Aclararé algunas cosas cuando tenga la situación un poco más estable. Ahora mismo estoy en modo supervivencia y prefiero centrar toda mi energía en encontrar trabajo antes que en hablar de ese tema o generar drama en redes sociales", señala.

La historia ha generado cientos de mensajes. Muchos se muestran excépticos por los motivos reales tras la expulsión del joven de su casa o incluso llegan a teorizar sobre una posible estrategia de publicidad detrás de toda la historia: "Yo digo que es falso".

Mientras tanto, el joven asegura que seguirá documentando su día a día en Mallorca, confiando en que la próxima actualización llegue con una noticia distinta: la llamada que le permita empezar a trabajar y dejar de dormir en el coche.