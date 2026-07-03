¿Sin planes para este fin de semana? Estas son las mejores actividades para hacer en familia en Mallorca
Te ofrecemos algunas de las citas más interesantes para disfrutar con niños en la isla
Si todavía no tienes plan para este fin de semana, Mallorca ofrece una agenda repleta de actividades familiares, desde talleres creativos y propuestas culturales hasta experiencias al aire libre y uno de los estrenos de cine más esperados del verano. Estas son algunas de las citas más interesantes para disfrutar con niños entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio.
Búsqueda del tesoro en La Misericòrdia
El misterio de La Misericòrdia y el dragón de na Coca. El Centre Cultural La Misericòrdia acoge una búsqueda del tesoro dirigida a niños de 6 a 12 años, que deberán resolver pistas y enigmas relacionados con la historia del edificio y la leyenda del dragón de na Coca.
- Cuándo: Viernes 3 de julio
- Hora: De 19:00 a 20:30 horas
- Dónde: Centre Cultural La Misericòrdia (Palma)
- Precio: Gratuito
Taller "Animales y otras criaturas fantásticas" en el Casal Solleric
Una actividad para despertar la imaginación. Los más pequeños podrán crear sus propias criaturas inspirándose en animales reales y fantásticos durante este taller gratuito organizado en el Casal Solleric. La propuesta combina creatividad, arte y juego en un entorno cultural pensado para toda la familia.
- Cuándo: Sábado 4 de julio
- Hora: De 11:00 a 13:00 horas
- Dónde: Casal Solleric (Passeig del Born, Palma)
- Precio: Gratuito
Visita al Palacio del Consell de Mallorca
Un recorrido diferente por uno de los edificios históricos de Palma. El programa estival del Consell permite descubrir el Palacio mediante visitas especialmente pensadas para familias, acercando su historia y patrimonio de forma didáctica y entretenida.
- Cuándo: Sábado 4 de julio
- Hora: De 10:00 a 13:00 horas
- Dónde: Palacio del Consell de Mallorca (Palma)
- Precio: Gratuito
Cine en familia: 'Minions & Monsters'
El gran plan para los amantes del cine. La cartelera se renueva esta semana con 'Minions & Monsters', una nueva aventura de los populares personajes amarillos. En esta ocasión, un nuevo grupo de Minions viaja a Hollywood para cumplir su sueño cinematográfico en una historia cargada de humor, referencias al cine clásico y criaturas monstruosas. Todo apunta a que será una de las películas familiares más taquilleras del verano.
- Cuándo: Desde este viernes 3 de julio
- Dónde: Cines de Mallorca (Ocimax, FAN Mallorca, Rivoli y resto de salas)
- Precio: Según tarifa de cada cine
Visita al Parc Natural de s'Albufera
Naturaleza y aire libre. Esta es la propuesta perfecta para quienes desean combinar aire libre y aprendizaje. Los observatorios permiten descubrir aves y conocer uno de los humedales más importantes del Mediterráneo.
- Cuándo: Todo el fin de semana.
- Dónde: Parc Natural de s'Albufera (Muro).
- Precio: Gratuito.
- Duración: Según el recorrido elegido.
- Edad recomendada: Todas las edades.
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