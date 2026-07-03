El llamamiento de una creadora de contenido por su novio residente de Baleares con un cáncer incurable: "Estoy desesperada"

Un vídeo cargado de emoción ha conseguido miles de visualizaciones en redes sociales tras el llamamiento de la creadora de contenido Judith, conocida como 'myselfandheize', para ayudar a su pareja, un joven residente en Baleares que padece un sarcoma de Ewing con metástasis. La joven asegura que busca recaudar fondos y encontrar apoyo para poder trasladarlo a Países Bajos, donde ella vive actualmente, con la esperanza de mejorar su acceso al tratamiento y poder estar a su lado.

En el vídeo, Judith explica que recientemente acudió al programa 'El diario de Jorge', de Telecinco, para declararse públicamente a su pareja, Marcelo, cuya historia ha decidido compartir ahora en redes sociales. "Sinceramente, es muy duro ver a tu pareja llorando de dolores, vivir con un miedo constante de qué pasará", afirma la creadora de contenido, visiblemente emocionada.

Un diagnóstico tras una lesión practicando skate

Según relata, Marcelo sufrió una caída mientras practicaba skate en 2023 y se fracturó un hueso. Fue durante las pruebas médicas posteriores cuando los especialistas detectaron que padecía un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que afecta principalmente a los huesos. Desde entonces, explica, ha sido sometido a una compleja intervención quirúrgica en la que le sustituyeron el fémur por una prótesis de titanio. Sin embargo, asegura que la enfermedad ha continuado avanzando.

"Hace poco le detectaron metástasis tanto en la calota, vértebras y pulmones", señala en el vídeo.

Las dificultades de vivir en Menorca

Uno de los aspectos que más repercusión ha generado en redes sociales es la referencia de la joven a las dificultades que, según explica, supone recibir determinados tratamientos desde una isla no capitalina. "Cada vez que tiene que hacerse una operación o algo relacionado con su cáncer, tiene que viajar o a la Península o a Mallorca para poder hacerse esos tratamientos", afirma.

La creadora añade que, debido a la situación económica de la pareja, quieren intentar iniciar una nueva etapa en Países Bajos. "Tras hacer una investigación y hablar con varios hospitales, quería tomar la decisión de poder traerme a Marcelo a Países Bajos a vivir conmigo para que se pueda tratar el cáncer como debe", explica.

Una campaña para recaudar fondos

Ante esta situación, Judith ha anunciado que ha comenzado distintas iniciativas para intentar financiar el traslado y los gastos que conllevaría. Entre ellas, monetizar sus redes sociales, volver a vender ilustraciones y buscar un segundo empleo. "Necesito urgentemente recaudar fondos", asegura en el vídeo, donde también pide colaboración a quienes puedan ofrecerle trabajo en Rotterdam, encargarle dibujos o simplemente compartir la publicación para darle difusión.

La joven concluye el vídeo con un mensaje que ha conmovido a miles de usuarios. "No quiero dar pena, pero como su pareja estoy desesperada, porque no sé si el día de mañana voy a recibir una llamada de su padre diciendo que mi novio está ingresado", afirma. Además de pedir ayuda para su caso concreto, también anima a apoyar a organizaciones dedicadas a la investigación oncológica, recordando que muchas otras personas atraviesan situaciones similares. "El cáncer es una auténtica mierda", concluye en un mensaje que ha provocado una oleada de comentarios de apoyo y solidaridad hacia la pareja.