El incendio iniciado en Girona afecta ya a 35 hectáreas

El segundo incendio forestal que afecta este viernes a la provincia de Girona, originado en el municipio de Fontcoberta, ha calcinado hasta el momento una superficie aproximada de unas 35 hectáreas, según los datos provisionales de Agentes Rurales publicados en la red social X.

Por su parte, los Bomberos de la Generalitat han informado en la misma plataforma de que este fuego, por el cual Protección Civil ha ordenado el confinamiento de la población de los núcleos de Vilavenut (Fontcoberta) y Palol de la Farga (Cornellà del Terri), se ha iniciado a las 12:36 horas.

Desde entonces, han destinado al lugar tres medios aéreos y 17 dotaciones terrestres, además de tractores de la zona para labrar el terreno y frenar las llamas.

Este incendio coincide con el que avanza sin control en el macizo de Les Gavarres (Girona), que ya ha devorado unas 750 hectáreas y mantiene confinadas a unas 12.000 personas en la Costa Brava.

A raíz de ambos incendios, permanecen cortadas al tráfico cinco carreteras de la red viaria gerundense, entre ellas la GI-513 entre Cornellà del Terri y Vilademuls, y la GIV-5132 entre Banyoles y Vilademuls.

La UME envía a 200 militares y 60 vehículos a Cataluña por los incendios forestales

Más de 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se desplazan hacia Cataluña para colaborar con la Generalitat ante la simultaneidad de incendios forestales, especialmente en el Empordà, con un fuego que ya ha afectado a unas 1.280 hectáreas.

Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, en declaraciones a los periodistas desde el centro de mando operativo de la Bisbal d'Empordà (Girona), donde los trabajos con una radial junto a una carretera para instalar señales de tráfico, ha originado un incendio que ha obligado a confinar a unas 12.000 personas.

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Parlon ha reconocido que el escenario es "complicado", ya que el fuego sigue activo, por lo que los Bomberos de la Generalitat han activado a más de 200 efectivos y 12 medios aéreos.