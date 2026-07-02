Sanidad
La OMS pone fin al brote de hantavirus del crucero tras más de un mes sin contagios
El brote dejó un total de 13 casos, incluidos tres fallecidos, y quedó cerrado tras completarse sin nuevos positivos el seguimiento de los contactos
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EFE
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio hoy por concluido el brote de hantavirus que surgió en un crucero, luego de que el último contacto de una persona expuesta al virus finalizara su periodo de cuarentena dando negativo a la última prueba que se le hizo, por lo que retornó a su domicilio.
"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus.
Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.
Fuente: El Periódico
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