Isabel Guarch en la alfombra roja de los Premios de la Academia de la Moda
La diseñadora mallorquina posó en el photo call junto al resto de nominados y las numerosas celebs, actrices e influencers que no quisieron perderse la gala
El Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid fue el escenario elegido para acoger la III edición de los Premios de la Academia de la Moda Española, en los que Isabel Guarch estaba nominada al Premio a la Mejor Colección de Joyas y Accesorios, por su colección Reial.
La diseñadora mallorquina pasó por la alfombra roja del evento acompañadora del resto de nominados del sector de la moda y las numerosas celebs, actrices e influencers que no quisieron perderse los premios.
En un ambiente festivo y con la moda española como protagonista, los invitados y los nominados pudieron disfrutar de una gala conducida por Jesús Vázquez y en la que personalidades destacadas del sector fueron las encargadas de entregar los 13 premios con los que se distinguieron los aspectos artísticos y empresariales del sector y que además contó con las actuaciones de la puertorriqueña Kany García, el cantante italiano Mahmood y del sevillano MAYO.
Además, los académicos entregaron el Premios Internacional al reconocido Manolo Blanik y el Premio de Honor a Adolfo Domíguez.
Isabel Guarch, que recibió esta nominación por su colección Reial inspirada en el Real de oro de Mallorca, se mostró muy emocionada por encontrarse entre los nominados “y en especial por este reconocimiento a mi trabajo y a mi trayectoria”. Además resaltó la importación de unos premios en los que “se valora la moda española y el trabajo que hay detrás de ella en todos los ámbitos”.
Compuesta por seis piezas exclusivas, la colección utiliza oro amarillo de 18 quilates, plata de primera ley, diamantes y piel como materiales principales. Entre ellas destacan tres colgantes centrados en la moneda mallorquina con la inscripción en latín “Jacobus Maioricarum Rex Dei” (“Jacobo, Rey de Mallorca, por la gracia de Dios”).
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