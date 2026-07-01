La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Barcelona, a petición de la Unidad de Delitos Económicos y Financiero (UDEF) de la Policía Nacional, ha autorizado rastrear las cuentas bancarias y recabar la información que obre en poder de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social de 'Papu' Gómez, exfutbolista del Sevilla F.C., y de su mujer, la 'influencer' Linda F. R., dentro de las pesquisas por la estafa millonaria con criptomonedas y NFTs en las que están implicados varios futbolistas de élite más. El supuesto fraude asciende a más de tres millones de euros, aunque podría alcanzar 24 millones, según nuevos peritajes presentados en la ampliación de la querella inicial.

La decisión de la jueza se produce después de que el Grupo 32 de Blanqueo de Capitales de la Brigada Provincial de la Policía Judicial le haya remitido un extenso informe sobre los 13 investigados -nueve personas físicas y cuatro personas jurídicas- en el que le solicitaba tomar varias medidas, todas ellas de índole económico. Según precisan a EL PERIÓDICO fuentes policiales, algunas eran referentes a comisiones rogatorias para países extranjeros donde presuntamente se podrían haber desviado fondos.

Reclamación a 17 entidades bancarias

Tras leer el informe, el juzgado ha hecho un requerimiento a la Seguridad Social para que remita una copia de la vida e historial laboral de todos los investigados y a 17 entidades bancarias para que remitan también toda la información y documentación de sus cuentas dentro de lo que los investigadores han venido en bautizar como 'Operación Soccer', que nació con la querella presentada hace más de un año por dos de las víctimas, aunque en la actualidad son 13, todas ellas residentes en España.

Los futbolistas 'Papu' Gómez e Iván Rakitic, ambos ex jugadores del Sevilla F.C., junto a David R., el empresario argentino detrás del proyecto Shirtum. / EL PERIÓDICO

En la primera denuncia y en las diferentes ampliaciones, los querellantes acusaban como máximos responsables del presunto entramado de una estafa continuada de venta con criptomonedas de NFT's de jugadores de fútbol de la élite mundial a la sociedad española Shirtum Europa, S.L.U., a sus sociedades en Andorra y a sus promotores y administradores. Entre ellos se encuentran los principales impulsores, los empresarios David R., Manuel M., Marc Albert y Manuel Ángel T. Sobre todos ellos la jueza también ha solicitado información, además de sobre José Emilio S., Daniel A. Salva y Juan Martín C.

Los "NFTs fílmicos" de los futbolistas que se vendieron a los inversores eran realmente meros "cromos digitales" que nunca llegaron a tener valor, ya que no estaban registrados en la ‘blockchain’

La presunta estafa se centra, de acuerdo a la querella, adelantada por este diario, en la venta de los NFTs, unos activos digitales certificados con tecnología 'blockchain', la misma que usan las criptomonedas. Cada NFT es único y se puede comprar y vender como cualquier otro objeto coleccionable. En este caso, eran representativos de imágenes y vídeos de jugadores de élite y su precio variaba dependiendo del activo, pero muchos rondaban los 500 euros.

Los "NFTs fílmicos" de los futbolistas que se vendieron a los inversores eran realmente meros "cromos digitales" que nunca llegaron a tener valor, ya que no estaban registrados en la ‘blockchain’ y nunca pudieron transferirse a las carteras de los compradores. Adicionalmente, los querellados habrían realizado actos que podrían considerarse de manipulación de precios de mercado en la plataforma descentralizada de criptomonedas 'PancakeSwap'.

Sin constancia de las aportaciones en las cuentas

Asimismo, los denunciados, de acuerdo a la querella, se habrían apropiado de las aportaciones en criptomonedas de uso generalizado y fácilmente convertibles en dinero físico efectuadas por los inversores (en concreto la criptomoneda BNB), no existiendo constancia contable ni fiscal de tales aportaciones en las cuentas anuales de la mercantil Shirtum Europa, S.L.U., la sociedad que, dentro de su operativa, había creado y emitido una criptomoneda propia, el '$SHI', la única con la que se podían adquirir los NFTs.

En la práctica, la criptomoneda citada jamás funcionó como se prometió a los inversores en el 'White paper' -el libro técnico del proyecto-, ya que fue imposible adquirir los únicos NFTs auténticos creados por Shirtum con ese activo. Los querellados tampoco desarrollaron la plataforma tecnológica (app en Android y Apple) que se comprometieron a crear con las aportaciones de los inversores. Además, los denunciados crearon presuntamente una estructura societaria hispano-andorrana para evadir el pago de impuestos en España y dificultar que los inversores pudieran interponer acciones legales contra los responsables.

Pantallazo del 'Whitepaper' de Shirtum donde aparece la imagen del ex futbolista del Sevilla 'Papu' Gómez, uno de los impulsores del proyecto. / EL PERIÓDICO

Por todos estos hechos, los querellantes consideran que se habrían cometido hasta doce delitos, entre ellos estafa, alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales. En la querella, de más de 300 páginas y con numerosa documentación y peritajes de expertos, también figuraban como querellados los nombres de los futbolistas Lucas Ocampos, Iván Rakitic, Nico Pareja, Alberto Moreno y Javier Saviola. Todos ellos son ex jugadores del Sevilla C.F. que en su día grabaron imágenes y promocionaron la empresa de las NFT, por los querellantes creen que actuaron como “cebo”, pero, por ahora, en estos inicios del caso, el juzgado no ha tomado ninguna medida contra ellos.

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De la querella sí que se desprendía que el 'Papu' Gómez, campeón del Mundo con Argentina en el Mundial de 2022 y actualmente militando en el Calcio Padova de la Serie B, la Segunda división del fútbol italiano, tras cumplir una sanción por dopaje, fue el "jugador fundador" del negocio Shirtum, apareciendo así incluso en un primer momento en la página web de Shirtum y en diversos vídeos en YouTube que después borró. Los investigadores creen que pudo ser "una pieza clave” para que los inversores invirtieran en el proyecto y es por eso que su nombre aparezca con el resto de investigados.