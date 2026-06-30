Migración
El Supremo propone llevar al TJUE la regularización de migrantes por posible "colisión" con la normativa europea
Los magistrados someten al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno
EP
El Tribunal Supremo ha planteado a comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre la procedencia de formular cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ante la "duda" de "si podría entrar en colisión" con normativa comunitaria.
A través de dos providencias, recogidas por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da un plazo de cinco días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE, tras recursos de la Comunidad Valenciana y Aragón.
"El régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del real decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el PMAUE", el Pacto de Migración y Asilo.
Los magistrados someten al parecer de las partes "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".
Se trata de dos providencias que han sido dictadas por la Sala Tercera del Supremo antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por las comunidades autónomas indicadas.
- Un avión procedente de Dublín roza el suelo con el fuselaje de cola y obliga a cerrar las dos pistas del aeropuerto de Palma
- La Aemet anuncia una bajada de las temperaturas en Mallorca y avisa de tormentas en el interior
- El pecio de Ses Fontanelles emerge del mar: “Es un día histórico” para la arqueología en Mallorca
- La Audiencia de Palma anula la paternidad de una niña nacida de un tratamiento de fertilidad
- Palma pierde otra de sus fiestas populares: Orgull Llonguet suspende Canamunt y Canavall
- Varios aviones frustran la toma de tierra en Palma por cizalladura y se desvían a otros aeropuertos
- Los vecinos de La Soledat reclaman rehabilitar Can Ribas: 'El problema no es el circo, sino que el barrio deje de degradarse y se empiece a actuar
- Duras críticas contra el Mallorca por los precios de los abonos: 'Es una vergüenza