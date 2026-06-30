La ruta mediterránea de tapas de autor con Gin Mare llega a Mallorca

La Ruta Gastronómica Mediterránea creada por la firma catalana de ginebra Gin Mare recalará en 13 establecimientos de Mallorca, en los que se ofrecerá una tapa de autor junto al destilado artesanal.

Los locales que participan en la iniciativa son Gibson, Ginbo Cocktail Bar, Mar de Nudos, Sky Nudos, NU Mallorca, Xhaman Beach Club, Mhares Sea Club, Restaurante Katagi Blau, Más Amor y todos los establecimientos del grupo Puro.

En total, desde la Costa Brava a Baleares, 86 negocios de restauración proponen un aperitivo que se servirá gratuitamente junto a la ginebra de origen mediterráneo.

Tapas

Algunas de las propuestas presentadas son minibocados de sardina ahumada, tomate seco y albahaca, steak tartar con aceite de romero y arbequinas, gilda marinada en hierbas mediterráneas, tosta de anchoa, croquetón de bogavante o vieiras a la plancha, además de otros aperitivos para disfrutar en la ruta gastronómica a partir de botánicos de Gin Mare, es decir, oliva arbequina, albahaca, romero o tomillo.

Para maridar con Gin Mare & Tonic hay tapas como la tosta de anchoas, focaccia mediterránea con aguacate y queso feta con aceite de romero, arancini de ragú, brioche con tartar de salmón macerado con aceite de sésamo tostado, albahaca y emulsión de agridulce picante, brocheta de queso feta con aceituna kalamata, tomate cherry, pepino fresco y aceite de albahaca.