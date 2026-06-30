El artista Trazas exibe su arte con la cocina y el vino de Finca Serena

Carlos Almandoz, conocido artísticamente como Trazas, ha presentado este lunes su obra en el hotel Finca Serena, de Montuïri, tradicionalmente conocida como la possessió del Puig Moltó.

El pintor madrileño muestra, a través de su estilo particular, una mirada de la isla alejada del turismo, con la que expresa su visión de Mallorca y las emociones que ha vivido a partir de sus estancias en la balear mayor, que abarcan desde la gastronomía, el mar Mediterráneo, la Tramuntana y el Pla de Mallorca.

La cita sirvió también para mostrar la oferta culinaria del restaurante Jacaranda, ubicado en el hotel y cuyos fogones están comandados por Jordi Rigo. Formado en cocina en el IES Calvià, después de pasar por la cocina de The Lodge (sa Pobla) y una estadía con Ramon Freixa, en 2024 Rigo asumió la función de chef de Jacaranda. Reivindica el producto local con el canutito de maonés y 'pebre tap de quartí', los puerros con sobrassada y almendra, y el gató de algarroba.

Durante el evento, se brindó con vino elaborado en Finca Serena —blanco, rosado y tinto— fruto del viticultor y enólogo Tomeu Llabrés, 'Verdura'.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. Después, a partir del mes de octubre, Trazas cruzará el Atlántico para exponer su obra en Ciudad de México.