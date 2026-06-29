¡Es un sentimiento, no puedo parar!

—Estoy muy preocupada— dice Irene.

—Hace varios días que te veo así. Pensé que estabas enojada conmigo. Por eso te he dicho de dar una vuelta —responde Manolo—. Dime, ¿qué ocurre?

—¿Ganaremos el Mundial? —pregunta Irene.

—No soy adivino. Soy un simple pensionado mallorquín. Ojalá. Hay algunos inútiles, pero el equipo es bueno —contesta Manolo.

—Pienso igual que tú. Aún falta algo de explosión, agresividad, coraje. Lamine no ha hecho demasiado.

—Vaya, Irene, no es fácil. Son los primeros partidos. El objetivo principal ha sido pasar a la siguiente fase. Lo hemos logrado. Hemos vencido a Uruguay. Ahora se viene lo importante.

— Tenemos un equipo joven y talentoso. Para De la Fuente, el culto a la posesión es innegociable, también el desequilibrio por las bandas, el toque rápido y vertical. Tengo fe.

—Claro, Irene, la fe es lo último que se pierde. Te veo muy informada.

—Venga, Manolo, leo los reportajes, crónicas y opiniones de Diario de Mallorca.

—Ah, con razón. Pues a mí me preocupan Francia e Inglaterra. Nunca hay que descartar a Brasil.

—Ya, joder, ¿y no le temes a Argentina? Es lo que he dicho. Estoy preocupada. Messi es un demonio. Juega en estado de gracia. Una máquina de romper récords. Participa en su sexto mundial, tiene casi 40 años, es el goleador del torneo.

—No me hables de Argentina, Irene. Demasiado hemos tenido con Demichelis en esta isla. Encima Scaloni vive aquí. No entiendo qué piensa hacer Prohens con este problema. Son muy pesados. Juega la selección y por la calle ves argentinos con la camiseta por todos lados. ¿La lavarán?

—Ay, Manolo. Nunca lo he pensado. Conozco un argentino. Parece limpio.

—Se han adueñado de Cala Major, siempre inventan canciones, oyen cumbia. Beben ese recipiente de agua caliente con un fierro y esa yerba que les pone tontos. No importa si hace calor o frío.

—Mate, Manolo….

—Y esa bebida alcohólica negra que sabe a yerbas.

—Fernet, Manolo….

—Es que brotan de las baldosas, Irene. Han montado restaurantes, bares, panaderías, casas de empanadas, heladerías, vinerías, organizan torneos de truco, ajedrez, fútbol, padel, fundan clubes de rugby y clínicas dentales. ¡Hay médicos argentinos en toda Mallorca! Entras a un negocio y los dependientes son argentinos. La camarera que me pone el café todas las mañanas....

—Vale. Entonces emprenden, comparten su gastronomía, son deportistas, divertidos, estudiosos, serviciales...

—Y barulleros, insoportables, habladores.

—Ya, pero se han integrado a Mallorca. Acabas de decirlo. ¿Qué es lo que te molesta?

—¡Qué Messi sea argentino!