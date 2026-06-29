Los restaurantes con vistas al eclipse rozan el lleno en Mallorca

La cuenta atrás para el eclipse solar del próximo mes de agosto ya se refleja en las reservas de los restaurantes situados en algunos de los enclaves mejor posicionados para contemplar la puesta de sol y el fenómeno astronómico en Mallorca.

Restauración Mallorca CAEB constata una elevada demanda en distintos puntos de la isla y recomienda a residentes y visitantes que tengan previsto vivir esta jornada desde un restaurante o terraza que realicen su reserva con antelación. Aunque todavía existe disponibilidad en algunos establecimientos, los locales situados en zonas con vistas privilegiadas concentran buena parte del interés.

Entre los enclaves con mayor demanda figuran el Puerto de Sóller, Sant Elm, Port d’Andratx, la zona de Malgrats y El Toro, en Calvià, así como puntos elevados como el Puig de Santa Magdalena. También se prevé una alta afluencia en áreas del litoral de Palma como Playa de Palma, Ciudad Jardín y El Molinar, especialmente por coincidir con el mes de agosto y con plena temporada turística.

Disponibilidad

En el caso del Puerto de Sóller, algunos establecimientos ya han completado sus reservas con semanas de antelación, mientras que otros restaurantes situados en puntos estratégicos de la isla cuentan con elevadas reservas para esa fecha. Restauración Mallorca recuerda, no obstante, que la situación puede variar según el establecimiento y la zona, por lo que aconseja contactar directamente con los restaurantes para consultar disponibilidad.

El presidente de Restauración Mallorca CAEB, Juan Miguel Ferrer, anima a residentes y visitantes a aprovechar esta ocasión para disfrutar del eclipse desde la oferta gastronómica de la isla. “Mallorca cuenta con restaurantes y terrazas situados en enclaves idóneos para contemplar la puesta de sol y vivir una jornada diferente. El eclipse es una oportunidad para disfrutar de la restauración mallorquina y compartir una cena en un entorno especial”, señala.

Ferrer insiste en la importancia de planificar con antelación, especialmente en las zonas con mayor demanda. “Todavía hay posibilidad de reservar en muchos establecimientos, pero recomendamos no esperar al último momento. Agosto es un mes de alta ocupación y, en una jornada como esta, asegurar la mesa con tiempo permitirá disfrutar de la experiencia con más tranquilidad”, concluye.