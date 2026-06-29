Juguetes impresos en 3D: una tendencia ecológica, original y al alza en Mallorca
Dos emprendedores, los mexicanos residentes en la isla Darynka Hiriart y Edoardo Galindo, están al frente de Wompy Pals, unos muñecos articulados de bolsillo creados para despertar la imaginación y formar «pequeñas grandes colecciones»
¿Se imagina regalarle a un niño un juguete diseñado específicamente para él, con elementos que conozca y le gusten? Pues eso es lo que hacen Darynka Hiriart y Edoardo Galindo con Wompy Pals, unos juguetes articulados de bolsillo creados para despertar la imaginación y formar «pequeñas grandes colecciones». Diseñados y fabricados en Mallorca, con impresoras 3D, en bioplástico vegetal y bajo pedido, cada personaje es original, con un nombre, personalidad e historia propia.
La irrupción de la impresión 3D ha revolucionado la industria del juguete: ha democratizado el proceso de fabricación, ha reducido sus costos y ha hecho posible que, de manera rápida y sencilla ,una idea se pueda convertir en un objeto físico. «Vinimos a vivir a Mallorca hace tres años. Empecé haciendo alfombras con la técnica de tufting, pero me lastimé la espalda, y con mi esposo, al que considero un maníaco tecnológico, un superdotado, fuimos interesándonos poco a poco por las impresoras y los muñecos, hasta que nos dijimos: ¿lo intentamos?», relata Darynka.
Ya desde el primer momento, cuando adquirieron la primera impresora hace dos años, «nos enamoramos con el resultado». Uno de los aspectos más poderosos de la impresión 3D es su capacidad para ofrecer una personalización sin precedentes. «Cuando empiezas a ver todo lo que puedes crear, es impresionante. Las posibilidades son infinitas. A mí las cosas serias no me gustan, estoy un poco loca, así que trato de salir de lo típico. Apostar por algo diferente. Una de mis primeras ferias fue en Inca, en Creativísim [el salón dedicado a las manualidades, el diseño y el movimiento DIY (hazlo tú mismo)]. Y la respuesta fue muy buena. Con el tiempo empezamos a crecer y crecer y a trabajar con Aspanob, una colaboración que a día de hoy continúa, destinando una parte de nuestra recaudación a los niños con cáncer», resumen estos dos emprendedores.
Una apuesta por la ecología y la sostenibilidad
Los juguetes de Wompy Pals están hechos a base de maíz y caña de azúcar. «Nuestro filamento es ecológico y biodegradable, no es plástico propiamente. Eso ayuda un poco al medioambiente y al mundo de los juguetes, donde todo es plástico y tarda años en degradarse. Así ponemos nuestro granito de arena, con juguetes diferentes», afirma Darynka. El maíz y la caña de azúcar lo adquieren a través de una marca americana, Bambu Lab. «Unos filamentos vienen de Estados Unidos, otros son de Alemania, y son marca premium de este tipo del área de la impresión 3D. Aquí tenemos 4 máquinas pero estamos por mudarnos al taller. En total tenemos 8 máquinas y esperamos ampliar pronto a más. La verdad es que tardan un poco. Si ves la máquina trabajar... capa por capa, capa por capa. Esta impresión en concreto —señalan unos juguetes con forma de langosta—, tardó 27 horas. Es un proceso muy bonito pero muy lento», explican.
«Fuimos los primeros en Mallorca en hacer juguetes a base de 3D», aseguran. A día de hoy sus juguetes pueden encontrarse en cinco tiendas, en Palma, Sóller, Pollença y un hotel de Calvià, cuentan con otra online y están estudiando la posibilidad de abrir una tienda propia, física.
«De momento necesito el contacto en los mercados. Les pido a los papás que toquen mis juguetes, que los sientan, que jueguen con ellos. Los hay que actúan contra la ansiedad, ayudan a relajarse, y los hay didácticos, pero en todos los casos son juguetes marcados por la calidad», defienden.
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