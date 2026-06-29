Una creadora de contenido desata el debate tras contar cuánto ha gastado viviendo un mes en Mallorca

Un vídeo sobre el coste de vivir un mes en Palma ha generado una oleada de reacciones en redes sociales. La creadora de contenido Carae Hilcher, que viaja junto a su pareja por distintos países con el objetivo de encontrar el lugar donde mudarse definitivamente, ha compartido el presupuesto de su estancia en la isla y las conclusiones que sacó tras pasar todo el mes de mayo en la capital balear. La influencer, residente actualmente en Estados Unidos, explica que ella y su novio, de nacionalidad alemana, están probando distintos destinos antes de decidir dónde establecerse. "Este año estamos visitando lugares que están en lo más alto de nuestra lista de sitios donde quizá podríamos mudarnos", cuenta al inicio del vídeo.

Mallorca, entre sus destinos favoritos

Tras pasar un mes en Palma, la creadora asegura que la isla ha escalado posiciones entre sus opciones favoritas. "Mallorca ha subido muy arriba en la lista", afirma antes de detallar todos los gastos de su estancia. Según explica, quería mostrar cuánto cuesta realmente vivir un mes en Palma alquilando un apartamento y sin imponerse ningún límite de gasto.

Casi 4.750 dólares en un mes

El presupuesto total ascendió a 4.745,61 dólares, una cantidad que incluye alquiler, transporte, alimentación, ocio, compras y otros gastos cotidianos. La partida más elevada fue el alquiler, por el que pagaron 2.300 dólares. A cambio, explica, disfrutaron de un apartamento completamente amueblado, con dos habitaciones, un despacho y ubicado en pleno centro de Palma. "La ubicación no podía ser mejor", asegura, destacando además que pudieron instalarse directamente durante un mes sin preocuparse por trámites adicionales.

Después del alquiler, el mayor desembolso correspondió a las comidas fuera de casa, con 933,29 dólares, seguidas por la compra en supermercados, el transporte, las actividades de ocio y las compras personales.

La creadora reconoce que esperaba gastar mucho más durante su estancia en Mallorca. "Sinceramente me sorprendió esa cifra. Pensaba que iba a ser al menos 2.000 dólares más, sobre todo porque no me puse ningún presupuesto. Si quería algo, simplemente lo compraba", explica. También dedica unas palabras a las cafeterías de Palma, asegurando que fue uno de los aspectos que más le sorprendió durante su estancia. "Si te gusta el café y no encuentras buen café en Europa, ve a Palma", comenta.

Críticas desde Mallorca

Aunque muchos usuarios se interesaron por el desglose de gastos, buena parte de los comentarios llegaron desde Mallorca y fueron bastante críticos con algunas de sus reflexiones. Varios usuarios consideran que la creadora ofrece una visión alejada de la realidad económica de muchos residentes, especialmente al mostrar con naturalidad un alquiler de más de 2.300 euros mensuales en pleno centro de Palma.

Otros recuerdan que ese tipo de viviendas están fuera del alcance de una gran parte de la población local, precisamente por el incremento de los precios del alquiler durante los últimos años.

Debate sobre vivienda e integración

Las críticas no se limitaron al coste de la estancia. Algunos usuarios también cuestionaron que la influencer valorase Mallorca como posible lugar para vivir sin mencionar aspectos relacionados con la integración en la cultura local o con la situación residencial que atraviesa la isla. En los comentarios pueden leerse mensajes de mallorquines que consideran que existe cierto desconocimiento sobre los problemas de acceso a la vivienda que afectan actualmente al archipiélago y que recuerdan que ese nivel de gasto mensual no representa la realidad de la mayoría de residentes.

Pese a ello, Carae Hilcher concluye el vídeo asegurando que, después de revisar todas las cifras, Mallorca se ha convertido en una de las candidatas más firmes para convertirse en su futuro hogar, una reflexión que ha terminado alimentando aún más el debate en redes sociales.