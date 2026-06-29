Baleares acoge este año a 38 niños saharauis del programa 'Vacances en Pau'

Un total de 38 niños saharauis llegarán este miércoles a las islas para pasar el verano con familias de acogida dentro del programa 'Vacances en Pau', una iniciativa que les permite salir de los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) durante los meses estivales, además de convivir en hogares del archipiélago y realizarse revisiones médicas.

Según ha informado la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Baleares (Aapsib), 30 de los menores pasarán el verano en Mallorca, seis en Menorca y dos en las Pitiusas. Además, los seis niños del grupo que viajan por primera vez a las islas se someterán el próximo lunes a una revisión médica en el Centre de Salut Escola Graduada de Palma.

Llegada de los menores a Palma

Los niños viajarán en un vuelo chárter hasta Barcelona y, desde allí, se desplazarán a Palma en un vuelo regular. A su llegada al aeropuerto de Son Sant Joan serán recibidos por sus familias de acogida, así como por representantes y voluntarios de la asociación, su presidenta, Catalina Rosselló, y el delegado del Frente Polisario en Baleares, Hmudi Lebsir.

Asimismo, este sábado, 6 de julio, se celebrará una fiesta de bienvenida para los niños y sus familias en el Casal de Cultura Can Gelabert, en Binissalem.

El programa 'Vacances en Pau' alcanza este año su 39 edición en Baleares y la 49 en el conjunto de España. Su objetivo es ofrecer a los menores unas semanas alejados de las altas temperaturas de los campamentos, además de facilitarles revisiones médicas y fomentar el intercambio cultural y la convivencia con las familias de acogida.