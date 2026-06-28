Loterías
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 28 de junio de 2026
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 28 de junio de 2026 es: 14, 27, 38, 41 y 42, siendo el número clave el 7.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
- Una serpiente se cuela en una casa de Palma y muerde a un policía al ser capturada
- Juzgan a un joven por delito electoral en Palma: “Fui al colegio electoral a las siete y media de la mañana, era suplente, y pasadas las nueve me dijeron que me podía marchar”
- Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca
- Tres mallorquines ganan el prestigioso Premio FAD de Arquitectura
- Condenan a la sanidad balear por controlar a una embarazada con un ecógrafo anticuado que no detectó una malformación en el bebé
- Los tiburones del Palma Aquarium, testigos de una boda marcada por la originalidad y un susto final
- Detenida en Palma la madre de tres niños por romper el brazo a uno de ellos y darles comida caducada
- Luis García: “Todavía no sabemos la plantilla que vamos a tener, pero estamos muy ilusionados”