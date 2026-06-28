Cerrado por Vacaciones

Confieso que hay algo que nunca consigo entender. ¿En qué momento exacto decidimos todos desaparecer al mismo tiempo? Porque basta intentar resolver cualquier asunto para descubrir que media agenda ha activado el modo vacaciones sin previo aviso.

Llamo a un teléfono y nadie responde. Pruebo con otro y salta el contestador. Envío un correo con la esperanza de tener suerte y, en cuestión de segundos, recibo ese mensaje automático que, dicho con más educación, viene a decir que ya me contestarán cuando vuelvan. Si vuelven antes de que yo me olvide de lo que necesitaba.

Lo curioso es que no me enfado. Acabo sonriendo. Es el verano haciendo de las suyas. Las reuniones se aplazan, las gestiones esperan, la vida se ralentiza y cualquier conversación termina con un «lo vemos en septiembre».

A mí también me apetecería bajar la persiana unos días, no voy a negarlo. Pero, de momento, seguimos aquí. Alguien tendrá que quedarse para contarles queridos lectores, lo que pasa mientras el casi todo el mundo cambia el ordenador por las chanclas y el despertador por el sonido del mar. ¡Vamos allá!

Premios DM

Los Premis Diario de Mallorca celebraron su 25 edición con una gala dedicada a reconocer el trabajo de personas y entidades que, desde ámbitos muy diferentes, contribuyen al desarrollo de la isla.

Hormort recibió el Premio Empresa por la trayectoria de esta firma familiar. Las religiosas Oblatas fueron distinguidas con el Premio Solidaridad por su labor junto a mujeres en situación de prostitución, exclusión social o víctimas de trata. Jaume Tous Amengual obtuvo el Premio Medio Ambiente por su compromiso con la conservación de las razas autóctonas y la defensa del mundo agrario.

El Premio Ciencia e Investigación fue para el equipo de arqueólogos liderado por Mateu Riera y Helena Kirchner por sus trabajos en Cabrera. Azulmarino Mallorca Palma recibió el Premio al Deporte tras su ascenso a la máxima categoría del baloncesto español. El músico Lorenzo Santamaría cerró la relación de galardonados con el Premio de Cultura.

La ceremonia reunió a representantes institucionales, empresarios, profesionales y numerosos invitados que quisieron acompañar a los premiados en una edición especialmente simbólica, marcada por el cuarto de siglo de unos galardones ya consolidados en la agenda social de la isla

The Room Concept

The Room Concept abrió sus puertas a un grupo elegido de amantes del arte para presentar una colectiva que junta cinco trayectorias bien distintas bajo el mismo techo.

La selección lleva firma de Benvenutto Studio, firma que se mueve entre moda y arte contemporáneo mallorquín, con esa apuesta de siempre por artistas con algo real que ver con la isla.

Tiró del cartel el alemán Olaf Hajek, con un universo visual que se reconoce a la primera, lleno de simbolismo. Iside Pellegrino puso fotografía con mucho peso emocional encima de la mesa. Y el escultor mallorquín Marcos Torandell hizo un cruce de materiales de toda la vida con un lenguaje contemporáneo que no se despega del territorio.

A ellos se sumaron Juan Luis Sánchez Cortés, conocido como Yoko, con pintura y mixed media de textura intuitiva, y también Pupi y Marta Muniesa, que aportaron otra mirada al conjunto.

Más que una exposición al uso, la noche funcionó como excusa para charlar y curiosear sobre quién hay detrás de cada obra.

Oli de Mallorca

El Passeig del Born tuvo aroma a aceite recién prensado. La Fira de l’Oli de Mallorca reunió a cientos de personas que se acercaron a probar distintas referencias de aceite de oliva virgen extra y a conversar directamente con quienes las elaboran. Una forma sencilla de descubrir cómo cambia un aceite según la variedad de aceituna, el terreno o la campaña.

Entre los puestos también hubo espacio para aceitunas de mesa, confituras, cerveza artesana elaborada con hoja de olivo y otros productos vinculados al campo mallorquín. La música de Monkey Doo puso movimiento al paseo durante toda la mañana, mientras la ludoteca hizo más fácil la visita de muchas familias. Organizada por el Consejo Regulador de la DO Oli de Mallorca con el apoyo de PalmaActiva, la cita volvió a reunir tradición, gastronomía y producto local en uno de los paseos más concurridos de Palma.

Concurso de Pintura Militar

Las salas del Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares volvieron a llenarse de pintura con la apertura de la undécima edición del Concurso de Pintura Militar. La muestra reunió 21 obras firmadas por artistas de distintos puntos del país, aunque la mayoría correspondieron a autores de Mallorca, junto a una participante llegada desde Ibiza.

Lejos de centrarse en una única temática, la exposición ofreció escenas inspiradas en la historia militar, la navegación, la aviación y la vida castrense. Cada creador aportó una mirada distinta, con estilos y técnicas que recorrieron desde episodios históricos hasta imágenes ligadas al trabajo cotidiano de las Fuerzas Armadas.

El acto estuvo presidido por el comandante general de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos, quien entregó los galardones a los autores distinguidos. La exposición permitió descubrir una faceta artística que cada año gana presencia entre los aficionados a la pintura histórica.

Arquitectura saludable

El calor, el ruido o una mala ventilación en las aulas pasaron de ser simples incomodidades a factores que también condicionan el aprendizaje. Esa fue una de las ideas que compartieron arquitectos, médicos y especialistas en educación durante un encuentro celebrado en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares.

Los participantes coincidieron en que mejorar los colegios no consiste solo en renovar edificios. También implica crear espacios donde alumnos y docentes puedan desarrollar su actividad en mejores condiciones, especialmente en unas islas donde las altas temperaturas y la humedad forman parte del día a día durante buena parte del curso.

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La jornada sirvió además para presentar una primera guía con recomendaciones basadas en estudios científicos. El documento recogió medidas relacionadas con la calidad del aire, la iluminación, la acústica, la ventilación y el confort térmico para favorecer entornos escolares más saludables.