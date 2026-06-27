Los tiburones del Palma Aquarium, testigos de una boda marcada por la originalidad y un susto final

Alejandra Atienza y Miguel Blázquez, dos apasionados del buceo, se han dado hoy el ‘sí quiero’ entre tiburones, en el transcurso de una ceremonia celebrada en el Palma Aquarium que ha estado marcada por la emoción, los aplausos de los invitados al original enlace y un subidón de adrenalina final.

Alejandra y Miguel se conocieron en la universidad hace doce años, estudiando la carrera [ella es bióloga sanitaria y él, biólogo marino], donde forjaron su relación. “Nuestra pasión es bucear juntos y qué mejor que en nuestra boda sentir la sensación de ser ingrávidos, de estar en el momento, de desconectar de verdad y no pensar en nada más que en el otro y ver cosas y animales preciosos”, explicó antes del enlace Atienza.

Hoy ha llegado el momento más esperado, y el ya matrimonio se ha enfrentado a un auténtico reto. “A los dos nos encantan los desafíos”, han reconocido. Eran las once en punto cuando la pareja se ha sumergido en el tanque de tiburones. Unos 60 invitados les esperaban, la mayoría cámara en mano, para captar el gran momento. “Cuando íbamos hacia las rocas donde nos teníamos que dar el ‘sí quiero’ hemos empezado a ver destellos [provocados por las fotos]. Al acercarnos al cristal ha sido un momento emocionante. A mí se me ha escapado una lágrima, pero nadie la ha visto”, ha confesado entre risas una simpática Atienza tras la ceremonia.

Un experimentado buzo del Palma Aquarium, David Domínguez, ha sido el encargado de oficiar la boda. “¿Te quieres casar?”, les ha preguntado a los novios a través de un letrero. Los dos ‘síes’ han sido recibidos con aplausos por parte de los invitados. Aplausos que han acabado en ovación en cuanto se han colocado dos anillos luminosos y se han dado hasta cinco besos bajo el agua, con un baile final.

Tras el 'sí quiero' ha llegado el susto

De la emoción y la alegría desbordante se ha pasado, en cuestión de segundos, a un pequeño susto. “Abajo no hemos tenido ningún temor, pero sí al subir a la superficie. Un tiburón ha ido a por él y casi le ha mordido”, ha comentado con una sonrisa Atienza. “Sí, en el último momento ha llegado el susto, pero el buzo no ha tenido que intervenir, se ha apartado el tiburón solo”, ha añadido su ya marido. Enseguida, el buzo que les ha protegido en todo momento ha restado importancia al episodio: “No ha sido un momento peligroso. Los tiburones estaban alimentados”, ha subrayado David Domínguez.

Alejandra Atienza y Miguel Blázquez nunca habían buceado entre la dos especies de tiburones que hay en el Palma Aquarium: tiburón tigre de arena y el tiburón plumbeus, también llamado tiburón trozo. “Sí lo habíamos hecho con otras especies, en Filipinas y en otros lugares. La verdad es que nos encantan los tiburones. De hecho vamos a celebrar nuestra luna de miel yendo al sitio con más tiburones del mundo, en la Polinesia francesa, en la isla de Fakarava [famosa por su inmensa laguna declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y por su excepcional biodiversidad marina]”, han señalado.

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“Bucear es nuestro hobby conjunto, nuestra pasión, y queríamos que también fuese parte del momento más especial de nuestras vidas”, han añadido.