¿Descalzos o con zapatos respetuosos? Lo que necesitan realmente los pies de nuestros hijos

Durante años hemos escuchado consejos de todo tipo sobre los pies de los niños. Que si necesitan zapatos duros para sujetarlos mejor, que si unas botas altas ayudarán a caminar antes o que unos zapatos con mucho refuerzo evitarán futuros problemas. Sin embargo, hoy sabemos que muchas de estas creencias tienen poco respaldo científico.

Si me preguntaran cuál es el mejor calzado para un niño pequeño, mi respuesta sorprendería a más de uno: siempre que sea seguro, el mejor calzado es no llevar calzado.

Los bebés nacen con una extraordinaria capacidad para explorar el mundo a través de sus sentidos. También a través de los pies. Cuando un niño camina descalzo, recibe información constante sobre las superficies, las temperaturas, las texturas y los desniveles. Toda esa información llega al cerebro y contribuye al desarrollo del equilibrio, la coordinación y la motricidad.

Por eso, caminar descalzo en casa, en la arena de la playa, sobre el césped o en entornos seguros es una experiencia muy beneficiosa. Los músculos del pie trabajan de forma natural, los dedos se mueven libremente y el pequeño aprende a controlar mejor su cuerpo. Esto no significa que los zapatos sean malos. Significa simplemente que su función principal debería ser proteger el pie, no modificarlo.

En los últimos años se ha popularizado el concepto de «calzado respetuoso». Más allá de las modas, la idea tiene bastante sentido. Se trata de un calzado diseñado para interferir lo menos posible en el funcionamiento natural del pie.

¿Cómo debería ser un zapato respetuoso?

En primer lugar, ligero. Un niño no necesita cargar con un peso extra en cada paso. También debería tener una suela flexible, que permita doblar el pie con naturalidad. La puntera debe ser amplia para que los dedos puedan abrirse y moverse sin estar comprimidos. Además, es recomendable que no tenga tacón y que no apriete innecesariamente el tobillo.

Cuando observamos a un niño correr descalzo, entendemos perfectamente cómo se mueve un pie sano. El objetivo del calzado debería ser parecerse lo máximo posible a esa situación natural.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que cuanto más rígido sea un zapato, mejor sujetará el pie y más beneficios aportará. En realidad, ocurre justamente lo contrario en muchos casos. Un exceso de rigidez limita el movimiento normal de la musculatura y puede dificultar que el pie desarrolle toda su funcionalidad.

También es habitual que algunas familias se preocupen porque su hijo tiene los pies planos. Conviene recordar que la mayoría de los niños pequeños presentan un pie plano fisiológico. El arco plantar tarda años en desarrollarse y, en ausencia de dolor o limitaciones funcionales, suele formar parte de la normalidad.

Por supuesto, existen situaciones especiales que deben ser valoradas por un profesional: dolor persistente, alteraciones importantes de la marcha, rigidez o determinadas malformaciones. Pero en la inmensa mayoría de los casos el pie infantil evoluciona correctamente sin necesidad de intervenciones complejas.

Otro aspecto importante es evitar zapatos demasiado pequeños. Los niños crecen deprisa y, en ocasiones, utilizan durante meses un calzado que ya les queda corto. Un pie comprimido de forma continuada no puede moverse ni desarrollarse adecuadamente.

Como pediatra, me gusta transmitir un mensaje sencillo a las familias: los pies de nuestros hijos están perfectamente diseñados para crecer, fortalecerse y adaptarse. Nuestro papel no es corregir constantemente la naturaleza, sino acompañarla.

A veces, olvidamos que caminar es una de las habilidades más complejas que aprende un ser humano durante la infancia. Y los pies, esos grandes olvidados, son los cimientos sobre los que se construirá toda una vida de movimiento.

Quizá la pregunta no debería ser si los niños necesitan zapatos especiales. Tal vez la verdadera pregunta sea cuánto dejamos que sus pies hagan aquello para lo que fueron creados.

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