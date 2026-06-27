Los bañadores de hombre dejan de ser básicos

Hace tiempo que la moda masculina dejó de limitarse a vestir bien durante el resto del año para olvidarse del estilo en verano. Cada vez son más las firmas que entienden que el bañador forma parte del conjunto y no una prenda aislada que solo aparece cuando llega el momento de ir a la playa.

Este año vemos una clara apuesta por los bañadores cortos, una elección que, además de resultar más actual, suele favorecer mucho más la silueta masculina al alargar visualmente las piernas y aportar mayor equilibrio a las proporciones del cuerpo.

En cuanto a los estampados, desaparecen los excesos de otras temporadas para dar paso a dibujos inspirados en el Mediterráneo, motivos vegetales o ilustraciones con un aire artístico que aportan personalidad sin resultar estridentes. Los tonos arena, el blanco roto, el azul marino, el negro o los colores tierra dominan las colecciones porque son fáciles de combinar y transmiten esa elegancia relajada que tanto buscamos en vacaciones.

Lujo en azul Durante años, los relojes de acero han sido el gran clásico del armario masculino. Siguen siendo una apuesta segura y difícilmente pasan de moda. Sin embargo, las últimas colecciones demuestran que cada vez hay más espacio para piezas que aportan personalidad a través del diseño, el color y los materiales. Las cajas arquitectónicas, las esferas monocromáticas o los acabados en tonos intensos, como el azul profundo, están ganando protagonismo. Son relojes que llaman la atención por su estética, pero sin caer en la extravagancia. Siempre digo que un buen complemento es capaz de elevar un estilismo por sí solo. En ocasiones, basta un reloj con un diseño excepcional para aportar carácter, sofisticación y un sello personal que difícilmente pasa desapercibido. El modelo de la imagen, perteneciente a la colección Octo Finissimo de Bvlgari, refleja muy bien esta tendencia: diseños con personalidad, alejados de lo convencional y pensados para quienes entienden que la elegancia también puede expresarse a través de los detalles.

Lo más interesante, sin embargo, no es el bañador en sí, sino cómo se lleva. Basta añadir una camisa de crochet, una camiseta de algodón de buena calidad o unas gafas de sol bien elegidas para transformar un look de playa en un conjunto perfectamente válido para pasear por el puerto, tomar un aperitivo o disfrutar de una comida junto al mar.

La colección de Antony Morato refleja muy bien esta tendencia. Los bañadores cortos, los estampados inspirados en el Mediterráneo, los tonos neutros y las prendas de punto o crochet demuestran que hoy el estilo también se construye alrededor de la ropa de baño.

Noticias relacionadas

El regreso de un icono Las zapatillas de inspiración retro viven uno de sus mejores momentos y las Onitsuka Tiger Mexico 66 son un claro ejemplo. Su diseño, que apenas ha cambiado desde los años sesenta, demuestra que la elegancia también puede ser atemporal. Frente a las deportivas voluminosas que han dominado durante varias temporadas, ahora triunfan los modelos más estilizados, ligeros y fáciles de combinar. Su silueta limpia aporta un aire sofisticado sin renunciar a la comodidad, convirtiéndolas en una excelente alternativa tanto para un look informal como para estilismos más cuidados. En tonos neutros, como el marfil con detalles grises, resultan especialmente versátiles. Funcionan igual de bien con unos pantalones de lino, unos vaqueros o incluso con bermudas bien confeccionadas, aportando siempre un punto de distinción. Siempre recomiendo invertir en prendas y complementos que resistan el paso del tiempo. Las tendencias cambian, pero existen diseños que vuelven una y otra vez porque han sabido convertirse en auténticos clásicos. Y las Mexico 66 son, sin duda, uno de ellos.

Vestir bien no significa ir demasiado arreglado. Significa elegir prendas que tengan sentido entre sí y que transmitan una imagen coherente con nuestra personalidad y con el momento. Y precisamente ahí reside el éxito de los nuevos bañadores masculinos: ya no buscan únicamente ser cómodos, sino formar parte de un estilo de vida donde la imagen también habla durante el verano.