Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 26 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 26 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 06, 16, 26, 34 y 35, y las estrellas 11 y 12.
El código del Millón ha sido el DDL06412.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller
- Un hombre de 57 años muere al volcar un coche entre Muro y sa Pobla
- Los vecinos de Pere Garau denuncian el infierno de su barrio: 'La falta de árboles ha convertido las calles en un horno
- Familias de Mallorca crean Wafs, una 'app' para encontrar planes con niños
- Un juez de Palma afirma que un paciente no puede imponer un 'tratamiento a la carta' para curarse un cáncer
- El segundo día grande de las fiestas de Sant Joan en Ciutadella suma ya diez atendidos por los servicios de emergencias
- El Govern aprueba la primera ley balear de Costas: más poder a los ayuntamientos en la gestión de las playas, limitación de la velocidad de las embarcaciones y protección de los 'escars'
- El famoso gato Panti reaparece vivo en Son Servera tras darse por muerto y anunciarse su funeral