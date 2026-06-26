Encuentran muerta a la 'influencer' Natalia Villalba en un apartamento de Bogotá
Aunque la investigación de la Fiscalía sigue en marcha para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido, las principales hipótesis apuntan a que se trataría de un crimen machista, con dos personas extranjeras como figuras clave
EL PERIÓDICO
La 'influencer' Natalia Villalba Angarita ha sido encontrada sin vida en un apartamento de la ciudad colombiana de Bogotá en el que se alojaba desde principios de junio. El cuerpo de la celebridad de 37 años ha sido encontrado con signos de violencia dentro de una maleta en el interior de la ducha del baño.
Y, aunque la investigación de la Fiscalía sigue en marcha para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido, las principales hipótesis apuntan a que se trataría de un crimen machista, con dos personas extranjeras como figuras clave.
Uno de los principales sospechosos es un hombre estadounidense que habría acompañado a Villalba durante los primeros días de su estancia, según consta en los registros del inmueble. Sin embargo, las investigaciones también señalan a otro posible hombre involucrado de nacionalidad británica que aparece en varias imágenes captadas por las cámaras de seguridad del edficio el día antes de que descubrieran el cadáver de la mujer. En ellas, el sospechoso estaba transportando ropa de cama a la zona de lavandería del edificio.
La noticia, que ha golpeado duramente a su masa de seguidores, sigue sin tener muchos más detalles de su investigación.
- Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller
- Un hombre de 57 años muere al volcar un coche entre Muro y sa Pobla
- Los vecinos de Pere Garau denuncian el infierno de su barrio: 'La falta de árboles ha convertido las calles en un horno
- Familias de Mallorca crean Wafs, una 'app' para encontrar planes con niños
- Un juez de Palma afirma que un paciente no puede imponer un 'tratamiento a la carta' para curarse un cáncer
- El segundo día grande de las fiestas de Sant Joan en Ciutadella suma ya diez atendidos por los servicios de emergencias
- El Govern aprueba la primera ley balear de Costas: más poder a los ayuntamientos en la gestión de las playas, limitación de la velocidad de las embarcaciones y protección de los 'escars'
- El famoso gato Panti reaparece vivo en Son Servera tras darse por muerto y anunciarse su funeral