Cine, ciencia, arte y drones: los mejores planes familiares de este fin de semana en Mallorca

Mallorca arranca el primer fin de semana del verano con una agenda perfecta para quienes buscan planes en familia, actividades culturales, propuestas al aire libre y opciones que no disparen el presupuesto.

Del centro de Palma a Porto Cristo, pasando por Alaró y Magaluf, la isla ofrece experiencias pensadas para despertar la curiosidad de niños y adultos.

Ciencia para tocar, escuchar y jugar

Uno de los planes más atractivos llega de la mano de CaixaForum Palma, que propone el taller “Sonidos teledirigidos”, una actividad familiar para descubrir cómo se propaga el sonido mediante experimentos y pequeños artefactos acústicos. Es una opción ideal para niños a partir de 4 años y para familias que quieren combinar juego, ciencia y cultura en pleno centro de Palma.

Cuándo: sábado 27 de junio, a las 10.30 h y 12.30 h Dónde: CaixaForum Palma, Plaça de Weyler, 3, Palma Precio: 4 € Edad recomendada: a partir de 4 años

Cine familiar por la mañana

CineCiutat mantiene su programación CineCiutat Famílies con la proyección de “Mary Anning i la platja dels dinosaures”, una película doblada al catalán que acerca a los más pequeños a la aventura científica de una niña fascinada por los fósiles. Una propuesta tranquila, educativa y perfecta para refugiarse del calor en pantalla grande.

Cuándo: sábado 27 de junio, a las 11.00 h Dónde: CineCiutat, Carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6, Palma Precio: 5 €; socios, 4 € Edad recomendada: a partir de 6 años

Arte contemporáneo para pasear por Alaró

Para quienes prefieren salir de Palma, Alart 2026 convierte Alaró en una galería abierta. Exposiciones, instalaciones, intervenciones, danza y propuestas contemporáneas ocupan distintos espacios del municipio. Es un plan perfecto para pasear sin prisas, entrar y salir de salas, descubrir artistas y acercar el arte a los niños de forma espontánea.

Cuándo: sábado 27 y domingo 28 de junio; exposiciones abiertas dentro del ciclo del 20 de junio al 18 de julio Dónde: distintos espacios de Alaró, con Casal Son Tugores como uno de los puntos principales Precio: acceso libre / consultar actividades concretas

Cine gratis junto al mar en Porto Cristo

El ciclo Cinema Lliure a la Platja aterriza este fin de semana en Porto Cristo con cine al aire libre, cortometrajes baleares y largometrajes en versión original. El sábado se proyecta “La chica zurda” y el domingo “La misteriosa mirada del flamenco”. Conviene llevar toalla, esterilla o silla baja y llegar con tiempo para encontrar sitio.

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Cuándo: sábado 27 y domingo 28 de junio, al caer el sol, entre las 21.30 h y las 22.00 h Dónde: playa de Porto Cristo, Manacor Precio: gratuito

Bandas sonoras y drones en Magaluf

El plan más visual del sábado llega a Magaluf con un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de les Illes Balears, dedicado a grandes bandas sonoras del cine, seguido de un espectáculo de 300 drones sobre la bahía. Una cita pensada para sorprender a toda la familia y cerrar el día con música, luces y ambiente de verano.