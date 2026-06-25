El meteorólogo José Miguel Viñas afirma que con el cambio climático "no está todo perdido"

El divulgador científico y meteorólogo de Meteored España José Miguel Viñas asegura que "no está todo perdido" en relación con el cambio climático y que hay medidas que deben adoptarse, tanto a nivel individual como desde la política local y regional: "Son muchas las cosas que hay que hacer".

"Es un proceso que está evolucionando y que va a ir a más pero hay una serie de medidas tanto de adaptación como de mediación que tienen que ponerse en marcha de manera urgente", explica en una entrevista con Efe.

Viñas dará una conferencia en Palma (Ca n'Oleo, 19:00 horas) invitado por el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (Imedea CSIC-UIB) con el título 'Cambio climático 2.0: Un reto mayúsculo para la humanidad', en la que abordará las evidencias incontestables del calentamiento global y su implicación humana.

"Llevamos décadas hablando de cambio climático pero hace 4 o 5 años en los que estamos comprobando cómo ha dado una especie de salto hacia arriba, por la magnitud de los impactos y la mayor frecuencia de fenómenos tan extremos que hay por todo el mundo y que nos afectan ya muy directamente a nuestro país", relata.

Explica que "han ido subiendo las temperaturas medias e incluso las extremas, algo que ya se venía proyectando en los sucesivos informes del Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC), con la modelización climática que hay detrás, y con esa especie de salto a partir de 2022 y 2023".

Fenómenos más extremos

Detalla que "ha entrado en un cambio climático distinto, en el que esos fenómenos son más extremos y las temperaturas que se alcanzan más altas", tanto en invierno como en verano.

Pone como ejemplos la actual ola calor que abrasa España, algo que antes "se daba en algún momento y ahora es más recurrente y de mayor magnitud" y los fenómenos extremos "que siempre ha habido, como tormentas o temporales en el invierno", que "tienen ahora un plus de energía y son más intensos".

La cuenca del Mediterráneo está considerada "un punto crítico" del cambio climático por la Organización Meteorológica Mundial y el IPCC, donde el calentamiento global "se está manifestando más que en otras regiones marítimas u oceánicas de la Tierra", advierte.

El especialista subraya los impactos en las islas, desde la subida del nivel del mar a la recurrencia de sequías muy duraderas que impactan en los recursos hídricos.

"En una comunidad como Baleares, que depende tanto del turismo como una actividad primaria, al final si el agua escasea, eso va a generar problemas muy diversos y de alto impacto", señala.

Bulos

Sobre escépticos y negacionistas, Viñas cree que "esa corriente generada por intereses varios arrastra a muchas personas, principalmente porque se dejan contagiar por lo que se ve sobre todo en las redes sociales".

Subraya que la evidencia asentada "establece una clara relación, que no se puede discutir científicamente, entre el comportamiento que está teniendo la temperatura y los impactos derivados y la acumulación de gases de efecto invernadero debido a las actividades humanas".

"Ahí todos podemos contribuir en mayor o menor medida, tomando conciencia de que hay que reducir la huella de carbono con todo lo que haces en tu día a día y hay que adaptar nuestro modo de vida a la nueva realidad", manifiesta.

Bulos como que lo que está pasando es un ciclo natural, que siempre ha habido cambios climáticos o que el sol es el principal modulador del clima "son cosas muy fácilmente rebatibles" y anima a acudir a su charla a quienes no lo tengan claro.

Líderes que arrastran a "un abismo"

También hablará "de los líderes que están arrastrando a muchas personas hacia un abismo".

"Si al final España sigue una línea más o menos lógica de medidas pero países como Estados Unidos, Rusia o China no lo hacen, vamos a estar atascados porque la acción climática requiere del empuje global de todos", advierte.

Viñas considera "preocupante" esta "deriva en algunos políticos, que son además grandes líderes mundiales", pero cree que es pasajera.

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"Antes o después las grandes potencias estarán guiadas por líderes que entenderán que, si no se toman las medidas adecuadas, no solamente les va a ir mal a ellos como país, sino al resto del mundo", concluye.