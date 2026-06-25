Four Seasons y Terrae celebran la esencia de Mallorca

Los chefs Javier Hoebeeck y David Ribas han protagonizado una experiencia gastronómica centrada en el producto local, la tradición y el valor del territorio. Para ello, el lugar elegido ha sido les Cases Velles de Formentor, la antigua 'possessió' de más de 400 años de historia, que pertenece al hotel Four Seasons y que se encuentra delante del viñedo del complejo.

La experiencia gastronómica ha desarrollado el 20 de junio y volverá a repetirse el mes de agosto. Javier Hoebeck, 'sous chef' de Four Seasons, y David Ribas, dueño y chef de Terrae, diseñaron un menú concebido desde una visión común: reivindicar el producto de la isla y el trabajo de quienes lo cultivan, crían y capturan. El plato principal fue el gran protagonista de la jornada: el wellington mallorquín Four Season, una interpretación propia inspirada en la tradición local. La propuesta consistió en una 'panada' de cordero elaborada con carne de origen mallorquín, combinando técnica, tradición y una mirada contemporánea sobre la cocina de la isla.

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David Ribas y Javier Hoebeeck / Bartomeu Font Sbert

"Queríamos demostrar que Mallorca tiene todos los elementos necesarios para construir una gastronomía de primer nivel a partir de sus propios recursos. Este evento nace de la voluntad de dar visibilidad a productores, pescadores y ganaderos locales, poniendo en valor el producto desde el origen hasta el plato", destacaron los organizadores. Los platos se regaron con vinos de Formentor Four Seasons, creados por el enólogo de Formentor, el solleric Miquel Carreras Pizà.