Catalunya estrena un sistema pionero de control de camiones en la AP-7, con un coste de 4,4 millones de euros

"Quién nos iba a decir que íbamos a transformar estos antiguos peajes en estos puntos de control de vehículos pesados, con una tecnología tan avanzada y en beneficio de la ciudadanía".

Lo declaraba Silvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, durante la presentación de un proyecto pionero en España: la red de estaciones de control y análisis del transporte de viajeros y mercancías por carretera.

Se trata de un proyecto en el que se han invertido 4,4 millones de euros, y que implementa la tecnología más novedosa existente en toda la red viaria española. Ocho puntos de control, desde La Jonquera (Girona) hasta Vilaseca (Tarragona) que vigilarán a los más de 20.000 camiones que circulan diariamente por la mayor arteria del litoral mediterráneo, la AP-7.

Los viejos peajes

El acto de presentación se celebró en Martorell. No en un salón de actos, no en un ayuntamiento. Se celebró sobre el terreno. En plena autopista. En los apartaderos que albergaban las antiguas cabinas de peaje de la AP-7, inservibles desde que se decretó la gratuida de la vía. Sus característicos techos de color naranja, que aún permanecen instalados, sirvieron para introducir este proyecto a los periodistas. Un evento en el que, además de la consellera, estuvo presente el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel.

¿En qué consiste exactamente este proyecto? Se trata de una red de ocho puntos de control repartidos por toda la AP-7 y un punto de la C-33. Todos están situados en antiguos emplazamientos de peaje. La red empieza en el norte, en el antiguo peaje de la Jonquera, en sentido sur. Hay otro punto en el viejo peaje de la Roca del Vallès, en este caso en sentido norte y sur.

En el de Martorell, donde se presentó, también hay puntos de control en ambos sentidos. Y es, según explicaron desde la Conselleria, el punto que mayor volumen diario de camiones registra, pudiendo llegar a circular hasta 28.000 vehículos pesados al día.

Cierra esta red por el sur el punto de Vila-seca, igualmente ubicado en el antiguo peaje y que también controlará ambos sentidos de la marcha. En la C-33 se encuentra la quinta ubicación, en el antiguo peaje de la Llagosta, en sentido norte, que será el único punto de control que no se encuentre dentro de la AP-7.

Básculas a 200

Estos puntos cuentan con diversas herramientas para controlar a los camiones y autobuses que circulan por la vía. Se han instalado unas plataformas en el asfalto que podrán determinar el peso que tiene cualquier vehículo que pase por encima de ellas, hasta a 200 kilómetros por hora. Así se sabrá de inmediato si algún camión circula pasado de carga.

Esto, en lo que corresponde al suelo. Por el aire, unos arcos albergan unas cámaras, muy similares a los radares, que leerán las matrículas de los vehículos pesados. De inmediato, el sistema las identificará y arrojará diversos resultados, como si el camión tiene seguro o la ITV caducada.

Esos mismos sensores podrán acceder a los tacógrafos de los camiones. "Todos los camiones que hacen rutas internacionales están obligados a llevar tacógrafos de segunda generación", explicaban los Mossos d'Esquadra que explicaban el proyecto a pleno sol.

El tacógrafo de segunda generación revela de inmediato todos los datos que necesita saber la policía: qué velocidades ha alcanzado el vehículo pesado, cuánto tiempo lleva circulando o cuánto ha durado cada descanso obligatorio.

Paneles luminosos

En caso de que este sistema pionero detecte que uno de los camiones que circula por la autopista está infringiendo alguna norma, envía la información de inmediato a las dotaciones de Mossos d'Esquadra que patrullan diariamente la autopista. Paralelamente, manda un mensaje a los paneles luminosos rotativos de la vía. Esos mismos donde se avisa a los conductores de que hay un radar o una avería próxima. En esos aparecerá la matrícula del camión que va incumpliendo las normas.

Serán dos paneles consecutivos los que señalen al camionero que debe detenerse. Al mismo tiempo, una patrulla de Mossos d'Esquadra se dirigirá hacia el infractor, para detener su marcha en un espacio seguro y proceder a tomar las medidas necesarias.

70% de sanciones

"No se trata de un sistema que tenga la función de sancionar", explicó Ramon Lamiel, director del SCT, que mostró su satisfacción por el adelanto que supondrá un sistema de este calibre: "Antes llevábamos a cabo macrocontroles en los que parábamos a más de 4.000 camiones. En estos conroles, aproximadamente el 70% de ellos incumplían alguna norma. Este sistema nos permitirá ser más selectivos", afirmó.

El sistema ya está funcionando de manera parcial. La báscula que mide el peso y las cámaras que leen los tacógrafos ya están operativos. Falta el lector de matrículas, pero desde la Conselleria de Territori explicaron que ya se está trabajando para que el sistema funcione por completo a la mayor brevedad. No se han dado plazos de forma oficial, pero se espera que esta parte también ebtre en funcionamiento antes de que acabe este año.