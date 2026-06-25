Antoni Adrover, primer premio de Elogi de la Vinya i del Vi 2026

El celler Jaume de Puntiró ha entregado los premios del concurso Elogi de la vinya i del vi, que organiza con Glosadors de Mallorca.

Antoni Adrover ha sido el ganador del certamen poético. La entrega de premios se celebró el 20 de junio y asistieron cerca de sesenta personas, en la Plaça Nova de Santa Maria del Camí, justo delante de la bodega Jaume de Puntiró. El acto ha contado con la colaboración del Ajuntament de Santa Maria del Camí. En el concurso han participado un total de 12 gloses, entre las que había 4 glosadores locales. El jurado estaba formado por Pau Riera y Cati Eva Canyelles (ganadores de las ediciones de 2024 y 2025 respectivamente).

La relación de premiados es la siguiente: accésit a Andreu Matamalas, de Sant Llorenç des Cardassar, por la glosa Elogi a Jaume de Puntiró; el tercer premio ha recaído en Ivan Antich, de Sant Llorenç des Cardassar por la glosa Jo, professional. El segundo premio ha sido para Ramon Reus, de Son Servera, por la glosa «Copa a copa, un el primer premio ha sido para Antoni Adrover Soler, de Sant Llorenç des Cardassar, por la glosa 40 ceps la nit.

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El primer premio para los glosadores locales fue para Pere Vich Salom, de Ca sa consellera, por la glosa Pagès vinater, y Joan Bestard Capó tuvo un accéssit por la glosa Inspiració. Cabe destacar que Pere Vich ha obtenido accésit o primer premio a las seis convocatorias de Elogi de la Vinya i del Vi.t.