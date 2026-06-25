Ana Obregón hará posado en Mallorca este verano

La popular actriz y presentadora Ana Obregón ha hablado este jueves sobre sus planes de verano y ha confesado que habrá posado en Mallorca. "Os doy una primicia. Hay posado y no lo podéis ni imaginar. Es que no lo podéis ni imaginar", ha dicho divertida.

Eso sí, ha dejado claro que no será con Anita porque "desde que cumplió tres años lo dije y lo mantengo a rajatabla. Mi niña no saldrá en ninguna parte. Si sale alguna vez en mi Instagram le pongo su corazón en la cara. Pero la carita de mi niña ya no la vuelve a ver nadie. Y el posado lo veréis en breve. Ya, ahí lo dejo".

"Deseando ya irnos a la playita y a ver qué tal", ha añadido, asegurando que a pesar de que su residencia de Mallorca, El manantial, está en venta -un tema del que no ha querido hablar porque "mis hermanos me lo han prohibido"-, sí disfrutará en la isla balear de sus vacaciones con la pequeña: "Vamos a la casa, lo que pasa que somos cinco hermanos, todos con hijos, con nietos, con novios, con novias, y nos tenemos que turnar. Y yo quiero estar tranquila con mi niña", ha afirmado entre risas.

24 horas después del que hubiese sido el 34 cumpleaños de su hijo, Aless Lequio -fallecido en mayo de 2020 a causa de un sarcoma de Ewing-, y a pesar de que está volcada en su nieta Ana Sandra y apenas se prodiga por los photocalls, Ana Obregón no se ha querido perder la segunda edición de los 'Beef Awards' que Provacuno ha celebrado en la madrileña plaza de toros de Las Ventas con la presencia de incontables rostros conocidos como Mar Flores, Ana Rosa Quintana, Tamara Gorro, Carmen Borrego, Gloria Camila o Jessica Bueno entre otros.

Vida casera

"No voy a ningún evento, en absoluto, lo sabéis, no voy a ningún lado. Me cuesta la vida dejar a mi niña. Estoy un poco hasta las narices ya de alfombras rojas, pero esto es una buena causa. El año pasado le dieron a la fundación de mi hijo el premio y este año pues es un honor dárselo a mi queridísimo Bertín Osborne porque ya lo he dicho antes y como siempre digo, cuando unos padres viven una situación difícil con sus hijos tienen dos cosas que hacer, una hundirse y otra levantarse y ser valientes, pero si encima además de ser valientes creas una fundación para ayudar a los demás, eso ya es brutal".

"Entonces nada, Fabiola y a Bertín que los adoro darle el premio a Bertín por esa fundación tan maravillosa. No solo es para ayudar a niños con discapacidad, sino que cuidan a las familias, porque nos olvidamos de las familias de los niños que tienen cáncer, de los niños que tienen una discapacidad. Hay que cuidar al cuidador. Así que nada, estoy feliz de darle ese premio", ha expresado con una gran sonrisa a su paso por la alfombra roja, acaparando todos los flashes con un escotado diseño de seda color nude con falda de flecos.

A corazón abierto, Ana ha confesado que no quiere pensar en el cumpleaños de Aless "porque me entra la llorera otra vez. Es muy difícil cuando una madre pierde un hijo. No hay superación", aunque sí ha revelado que el día se hizo más llevadero gracias a su nieta Anita, que como nos ha contado "está que te mueres, increíble. No me deja ni respirar, no para".

En cuanto a sus proyectos profesionales, se ha sincerado y ha revelado que "aunque me ofrecen bastantes cosas a todas digo que no porque quiero vivir tranquila con mi niña, quiero estar con ella. No quiero cometer lo mismo que hice con mi hijo, que era una serie detrás de otra, una película detrás de otra. Era como una ambición absurda que con menos y menos dinero hubiéramos vivido fenomenal".

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"No echo de menos nada trabajar. Yo lo que quiero es estar en mi casa vestida de Spiderman Woman y mi hija Anita igual y pasarme el día así. Es que es lo que quiero. Yo todo esto ya me supera", ha afirmado emocionada.