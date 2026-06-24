Sanidad acelera en el acceso a los nuevos medicamentos: llegan 70 días antes que hace tres años

El Ministerio de Sanidad ha publicado el tercer informe sobre la 'Financiación de medicamentos innovadores en España'. El documento subraya este departamento, confirma "una mejora sostenida" en los tiempos de incorporación de los nuevos tratamientos al Sistema Nacional de Salud (SNS). Los datos actuales reflejan una reducción acumulada de 70 días en el tiempo que transcurre desde que un fármaco es autorizado en Europa hasta que obtiene financiación en nuestro país.

El informe analiza la evolución de 221 medicamentos innovadores autorizados en la Unión Europea entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024. La mediana del tiempo total de acceso se sitúa ahora en 474 días, lo que supone un avance frente a los 503 días del informe anterior y los 544 días registrados en el primer análisis de 2025.

Trámite administrativo

Esta agilización se debe principalmente a una mejora en la fase nacional de tramitación. El tiempo desde que el medicamento se registra en España hasta que se decide su financiación ha bajado hasta los 400 días (mediana), frente a los 431 días iniciales. Por su parte, el trámite administrativo de registro tras la autorización europea se mantiene estable en una mediana de 43 días.

No todos los medicamentos autorizados en la Unión Europea llegan después al procedimiento nacional de precio y reembolso en España

El informe también ayuda a contextualizar la tasa de financiación, ya que no todos los medicamentos autorizados en la Unión Europea llegan después al procedimiento nacional de precio y reembolso en España. En el caso de los medicamentos autorizados en 2021 y 2022, sobre los que ya ha pasado más tiempo desde su autorización, entre un 12% y un 17% no había iniciado este procedimiento en nuestro país.

Sanidad apunta que conviene diferenciar entre los medicamentos autorizados en Europa y los que llegan al circuito nacional en España. La Administración solo puede valorar la financiación de los medicamentos que entran en ese procedimiento. Por este motivo, matiza, la tasa de financiación sobre los medicamentos registrados en España permite medir mejor la respuesta del Sistema Nacional de Salud.

Negociaciones

Así, de los medicamentos analizados, el 84,6% de los medicamentos innovadores autorizados en la Unión Europea, 187 de 221, constan registrados en España; de los medicamentos registrados en España, el 76,5% ya cuenta con financiación pública en el Sistema Nacional de Salud y, si se toma como referencia el total de medicamentos autorizados en la Unión Europea, la tasa de financiación se sitúa en el 64,7%.

Como novedad, el informe de junio de 2026 analiza el impacto de los expedientes sucesivos, es decir, aquellos medicamentos que requieren más de una negociación tras una decisión de financiación negativa inicial. El estudio revela que el 15,4% de los fármacos financiados pasó por este proceso de reevaluación.

Este dato es fundamental para entender los tiempos más largos: el 80,8% de los expedientes sucesivos que superaban el año desde el registro obtuvo finalmente una resolución de financiación positiva. Esto muestra que los plazos más dilatados suelen responder a procesos de negociación técnica y económica complejos que, en su gran mayoría, terminan con el acceso del fármaco al sistema.

España tiene una vía de acceso temprano para pacientes con necesidades no cubiertas antes de que se resuelva la financiación definitiva. El mecanismo de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE), indica el Ministerio, ha permitido el acceso al 55,2% de los fármacos autorizados en este periodo.

Enfermedades raras

Esta herramienta es clave también para las enfermedades raras: el 36,8% de los fármacos registrados que utilizaron esta vía fueron medicamentos huérfanos. Sanidad destaca que, aunque estos tratamientos suelen tener negociaciones más complejas y tiempos de financiación algo superiores, el MSE garantiza que puedan estar disponibles para los pacientes mientras se resuelve el trámite administrativo.

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Los resultados de este tercer informe, concluye Sanidad, confirman que las mejoras observadas responden a una tendencia estructural sostenida hacia tiempos de resolución más cortos y una mayor capacidad de respuesta del sistema sanitario para llegar a medicamentos innovadores.