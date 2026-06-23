Empresarios alemanes lanzan una aplicación de citas diseñada para Mallorca

Tindre y Bumble ya no son suficientes: Un grupo de empresarios alemanes presentó el pasado miércoles una nueva aplicación de citas llamada Malla durante un evento celebrado en Motorworld Mallorca. La plataforma está diseñada tanto para turistas como para residentes de la isla.

Al acto de lanzamiento asistieron unas 80 personas. Según los promotores, durante las primeras 24 horas la aplicación registró más de 31.000 deslizamientos (swipes), 250 coincidencias (matches) y más de 1.250 mensajes intercambiados entre usuarios.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, Malla ha sido creada para «personas que no buscan únicamente contactos esporádicos en la isla, sino relaciones auténticas, experiencias compartidas y una mejor integración en la vida social de Mallorca».

La idea detrás de Malla

Los impulsores del proyecto son Leon Vincent Jakobsmeyer y Lukas Langhammer. Ambos detectaron una carencia en las aplicaciones tradicionales: muchas veces resulta imposible saber si la persona con la que se ha hecho match vive realmente en Mallorca o si solo está de vacaciones por unos días. Además, numerosos usuarios residentes se habían quejado de que las plataformas existentes están saturadas de turistas.

Para solucionar este problema, Malla permite indicar de forma clara si el usuario está de vacaciones y cuánto tiempo permanecerá en la isla. La aplicación también incorpora un modo de amistad, similar al de Bumble, pensado para quienes desean ampliar su círculo social sin buscar una relación sentimental. Asimismo, cuenta con una función para grupos, comparable a la que ofrece Tinder.

«Somos parte de esta comunidad»

«Nosotros mismos formamos parte de esta isla, de su estilo de vida y de su comunidad», explica el fundador Lukas Langhammer. «Malla nació porque nos dimos cuenta de que Mallorca reúne a personas de todo el mundo, pero hasta ahora no existía una plataforma digital capaz de conectar de manera inteligente todo ese potencial social».

Con esta propuesta, sus creadores esperan convertirse en una alternativa local a las grandes aplicaciones internacionales y facilitar que residentes y visitantes establezcan conexiones más relevantes durante su estancia en Mallorca.

También forman parte del equipo los músicos alemanes Julian Sommer y Phil Maikel Diederichs. «Mallorca es mucho más que un destino vacacional. Es un lugar donde se encuentran personas de distintos países, entornos y estilos de vida. Malla facilita precisamente esas conexiones», afirma Sommer en el comunicado de prensa.