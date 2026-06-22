El humorista Dani Mateo desvela a Guía Repsol su chiringuito favorito en Mallorca

Este verano, los famosos han vuelto a convertirse en prescriptores de algunos de los establecimientos más auténticos y asequibles del país gracias a la nueva edición de los Soletes de la Guía Repsol. Se trata de esos lugares con encanto que cualquiera recomendaría a un amigo por su ambiente cercano, su buena oferta gastronómica y unos precios accesibles. En total, decenas de personalidades del mundo de la cultura, el deporte, la televisión y el espectáculo han seleccionado más de 250 establecimientos repartidos por toda la geografía española.

Entre las recomendaciones destacan especialmente los chiringuitos, terrazas y restaurantes de carácter informal. Así, el actor Antonio Resines propone

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, en Comillas (Cantabria); la actriz Toni Acosta se decanta por

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, en Taganana (Tenerife); mientras que el presentador Carlos Sobera recomienda

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, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Las tres recomendaciones de los famosos en Baleares

En esta edición de los famosos, Baleares cuenta con 3 Soletes, recomendados por Álvaro Urquijo y Dani Mateo. En la isla de Mallorca, el humorista elige Es Repòs, en Calvià.

En Formentera, el músico Álvaro Urquijo selecciona El Giovale y Macondo, ambos en Sant Francesc de Formentera.

Los Soletes reconocen espacios que sobresalen por su propuesta apetecible, solvente y accesible, manteniendo siempre un carácter cotidiano y cercano. Son cafeterías, bares, restaurantes, heladerías, vinotecas, terrazas o locales de comida rápida de calidad que se han ganado el favor de clientes y expertos por ofrecer experiencias sencillas pero memorables. Actualmente, más de 5.000 establecimientos en toda España lucen ya el distintivo amarillo de los Soletes en sus puertas, consolidándose como una referencia para quienes buscan disfrutar de la gastronomía sin renunciar a la autenticidad.