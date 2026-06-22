Gastronomía
La hamburguesería Xtrem Burger repite en el podio de Mallorca Burger Fest
La competición celebrada este fin de semana en Son Fusteret coloca en segundo y tercer lugar las hamburgueserías Brox y Holly Burger
La hamburguesería Xtrem Burger vuelve a ser la ganadora del concurso Mallorca Burger Fest tras vencer en 2025. Este domingo se ha clausurado la edición más ambiciosa del certamen con un rotundo éxito celebrado durante dos fines de semana en Son Fusteret.
Tras una intensa competición gastronómica entre algunas de las mejores hamburgueserías de Baleares, el segundo puesto del certamen ha sido para Brox Burger, mientras que en el tercer lugar del podio se sitúa Holly Burger.
Voto profesional y popular
La clasificación final se ha determinado mediante un sistema de votación mixto, en el que el 60% de la puntuación correspondía a un jurado profesional y el 40% restante al voto popular emitido por los asistentes al evento.
El jurado profesional ha estado integrado por reconocidos expertos del ámbito gastronómico y de la comunicación, entre ellos Miguel Such, comunicador y presentador; Emily Costa, nutricionista y divulgadora especializada en alimentación saludable; Bernabé Caravotta, chef y fundador de Vandal Palma; y La Cocina del Pirata, uno de los creadores de contenido gastronómico más influyentes del panorama nacional.
Desplumados
Además de los premios principales, la organización ha querido otorgar una mención especial y diploma acreditativo a Desplumados, establecimiento que consiguió la máxima puntuación otorgada exclusivamente por el jurado profesional, destacando por la calidad y creatividad de su propuesta gastronómica.
Uno de los momentos más esperados y sorprendentes de esta edición ha sido el sorteo de un vehículo Hyundai totalmente gratuito entre todos los asistentes al festival. El sorteo se realizó ante el notario Ciriaco Corral García, garantizando la máxima transparencia del proceso.
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