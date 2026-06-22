Estas son las fiestas que organizan las discotecas de Palma por Sant Joan esta semana

La llegada de Sant Joan vuelve a llenar de actividad la noche palmesana. Además de las tradicionales celebraciones junto al mar, varias discotecas y promotoras han preparado una programación especial para este martes 23 de junio, con fiestas repartidas por distintos puntos de Palma y dirigidas a públicos muy diversos. Desde tardeos al aire libre hasta sesiones que se prolongarán hasta el amanecer, la oferta incluye propuestas de música electrónica, house, éxitos comerciales y reggaetón.

White Party en Club de Mar

Una de las citas más llamativas será la White Party San Juan '26, organizada en la discoteca Mar Salada de Club de Mar. La fiesta arrancará a las 19.00 horas y mantendrá la entrada gratuita hasta las 22.00 horas para quienes se hayan apuntado previamente en lista. A partir de esa hora, el acceso costará 15 euros con una consumición para las personas registradas y 20 euros para el resto.

La organización ha establecido un dress code completamente blanco y de carácter estricto, además de una edad mínima de 25 años para acceder al evento.

Tardeo en Platja de Palma

Para quienes prefieran comenzar la celebración antes de la medianoche, Delirio x Palma Events celebrará un tardeo especial de Sant Joan en Platja de Palma. La propuesta estará centrada en estilos como el afro-house, latin house y house comercial, con entrada de 12 euros que incluye una consumición hasta las 20.30 horas.

El evento estará reservado para mayores de 21 años y contará con normas de vestimenta específicas. No se permitirá el acceso con chanclas, gorras, deportivas, riñoneras ni camisetas de tirantes.

Reggaetón y música urbana en Santa Catalina

Ya entrada la noche, una de las opciones será Lunáticos San Juan, organizado por Palma Events en Sala Luna, en el barrio de Santa Catalina. La fiesta comenzará a medianoche y se prolongará hasta las 6.00 horas, con una programación centrada en reggaetón, música urbana y éxitos de pista de baile.

Los asistentes que figuren en lista podrán acceder por 12 euros con una consumición incluida, mientras que el precio aumentará a 15 euros a partir de la 1.30 horas. La edad mínima será de 18 años.

Una edición especial de Enredo

Otra de las citas previstas para la víspera de Sant Joan será Enredo Club Marítimo #losquenoibanasalir, una edición especial de esta conocida fiesta del Paseo Marítimo. El evento estará dirigido a mayores de 25 años y mantendrá un dress code casual, aunque será necesario apuntarse previamente en lista.

La entrada tendrá un coste de 12 euros con una consumición o de 18 euros con dos consumiciones incluidas.

Hits comerciales y "españoladas" en Zar Society

Por su parte, Zar Society celebrará la fiesta Víspera Sant Joan, destinada a mayores de 23 años. La sesión musical correrá a cargo del DJ Pablo Raij, con una selección basada en éxitos comerciales, canciones españolas populares y reggaetón. Los asistentes inscritos en lista podrán acceder por 12 euros con una consumición incluida hasta la 1.00 de la madrugada.

La víspera de Sant Joan suele marcar cada año uno de los primeros grandes encuentros festivos del verano en Mallorca. La combinación de celebraciones populares, reuniones junto al mar y programación nocturna en discotecas convierte la noche del 23 de junio en una de las más concurridas del calendario estival.