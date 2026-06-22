Cuando la fiesta acaba en la terminal: "Nada como el aeropuerto de Ibiza un domingo por la mañana"

El aeropuerto de Ibiza vuelve a convertirse en escenario de una de esas imágenes que resumen, casi sin palabras, el espíritu más reconocible de la isla: fiesta hasta el último minuto y regreso a casa sin pasar por el hotel.

El medio de comunicación británico Daily Mail ha compartido un vídeo grabado a primera hora de la mañana en el aeropuerto ibicenco en el que se ve a un grupo de jóvenes turistas vestidas con ropa de fiesta mientras esperan su vuelo. La escena, captada en torno a las 6 horas de un domingo, ha despertado numerosos comentarios en redes sociales por el contraste entre el ambiente habitual de un aeropuerto a esas horas y el aspecto de las protagonistas, que parecen venir directamente de una noche de discoteca.

"Nada como el aeropuerto de Ibiza a las seis de la mañana un domingo", apunta el texto que acompaña al vídeo, en el que se observa a varias chicas con vestidos, brillos y looks propios de una salida nocturna. En la publicación, además, se especula con que podrían ser turistas británicas, aunque el vídeo no permite confirmar su nacionalidad.

La escena ha sido recibida con humor por muchos usuarios, que han visto en las imágenes una estampa clásica del verano ibicenco: maletas, vuelos tempraneros y viajeros que apuran la noche antes de abandonar la isla. "Del club al aeropuerto" es, para muchos, casi una tradición no escrita entre quienes visitan Ibiza con la intención de exprimir al máximo su estancia.

Noticias relacionadas

El vídeo, más allá de la anécdota, refleja una imagen habitual en la isla: turistas que enlazan la última noche de fiesta con el viaje de vuelta, convirtiendo la terminal en una inesperada prolongación de la pista de baile.