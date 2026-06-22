La nota de una argentina a sus vecinos en Mallorca por los partidos del Mundial desata el debate en redes

El Mundial está dejando imágenes curiosas en Mallorca, incluso lejos de los estadios. Una de las más comentadas de los últimos días tiene como protagonista a una joven argentina residente en la isla que ha decidido adelantarse a las posibles quejas de sus vecinos con una nota tan sencilla como llamativa. Vestida con una camiseta de la selección argentina con el nombre de Messi en la espalda, la joven compartió en redes sociales cómo iba dejando mensajes en las puertas de las viviendas de su edificio para advertir de lo que podría ocurrir durante la madrugada. "Vecino, mañana a las 3:00 juega Argentina, sepa entender los gritos", puede leerse en una de las notas que ha mostrado en el vídeo.

La publicación ha llamado la atención de miles de usuarios por el tono humorístico con el que la aficionada se toma una situación que muchos seguidores del fútbol conocen bien: los horarios complicados de algunos encuentros internacionales. "Advirtiéndoles a mis vecinos europeos que Argentina está en la casa", escribe la joven junto a las imágenes en las que aparece recorriendo el edificio para repartir los avisos.

El vídeo muestra cómo coloca cuidadosamente las notas antes del partido, anticipando las posibles celebraciones si la selección consigue marcar durante la madrugada.

Entre la comprensión y las críticas

La iniciativa ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios han asegurado entender perfectamente la emoción que despiertan este tipo de competiciones y han celebrado el gesto de avisar previamente a los vecinos. Otros destacan que la pasión por la selección forma parte de la cultura futbolística de muchos países y que situaciones similares se repiten en cada gran torneo internacional. Sin embargo, no todos han recibido la idea con el mismo entusiasmo.

Entre los comentarios también han aparecido críticas relacionadas con los horarios de los partidos y la convivencia en comunidades de vecinos. "Hay que adaptarse, no estamos en Argentina", señala uno de los mensajes con más 'me gusta' entre quienes consideran que los posibles gritos de celebración a altas horas de la madrugada pueden generar molestias al resto de residentes.

Una de las imágenes más curiosas del Mundial en la isla

Más allá de la polémica, el vídeo se ha convertido en una de las escenas más comentadas relacionadas con el Mundial entre los residentes de Mallorca. La combinación de pasión futbolera, humor y convivencia vecinal ha conseguido conectar con miles de personas, convirtiendo una simple nota pegada en una puerta en un fenómeno viral que sigue acumulando reproducciones y comentarios.