Hamburguesas, música y fútbol, la propuesta del segundo fin de semana del Mallorca Burger Fest 2026

El festival dedicado a la hamburguesa Mallorca Burger Fest 2026 se celebra en Son Fusteret por segundo fin de semana consecutivo con food trucks, música y entretenimiento pensado para las familias. Además, este domingo, 21 de junio, se podrá seguir el partido de España contra Arabia Saudí en el Mundial de fútbol a través de una gran pantalla.

La edición de este año de Mallorca Burger Fest cuenta con una veintena de food trucks y carpas de establecimientos de diferentes puntos de Mallorca que sirven sus especialidades utilizando ingredientes de proximidad y producto kilómetro cero.

Los asistentes a Mallorca Burger Fest, (la entrada al recinto es gratuita), tienen una gran variedad de hamburguesas para probar, pero también hay un escenario con música en directo, con versiones de grandes éxitos de la música pop española, y este domingo podrán seguir el partido de la selección española en el Mundial, a las 18 horas, para el que la organización ha instalado una gran pantalla.

Además, está en marcha el concurso para elegir la mejor hamburguesa de entre 19 propuestas, que se elegirá con los votos de los asistentes, que pueden entrar en el sorteo de un coche, y también con los de un jurado profesional.

El festival de hamburguesas ha ampliado sus días este año, del 11 al 14 de junio y del 18 al 21 de junio. En su última jornada, abre puertas desde las doce del mediodía hasta las doce de la noche.