Final de curso

Acabar el curso en Mallorca durante los ochenta tenía una banda sonora muy concreta, la del último timbre y la promesa de no abrir un libro hasta septiembre.

Las notas llegaban en una cartulina doblada, casi de menú de bar, y si aparecía algún suficiente raspado, la sanción familiar caía rápido, casi siempre relacionada con la bicicleta.

El verano que venía después eran tres meses de salitre y rodillas con costra, sin que nadie hablara de psicomotricidad fina ni de inteligencia emocional. Sobrevivíamos solos, y de algún modo todo salía bien.

Ahora junio es otra cosa. Los grupos de Whatsapp no descansan, hay cena de fin de curso con menú especial y debate previo sobre intolerancias, y el regalo para la tutora compite ya con cualquier escapada de spa de revista.

La entrega de notas tampoco se libra. Llega un informe de varias páginas con gráficos sobre resiliencia, frustración y hasta empatía hacia los ecosistemas marinos. Y pasar de curso ya no se queda en eso, se gradúan con birrete y banda mientras los abuelos lloran en primera fila como si el chaval acabara de doctorarse en Harvard.

Antes bastaba con no repetir. Hoy parece que, si el niño no sale políglota y con nociones de robótica antes de los diez años, algo hemos hecho mal como civilización.

En fin queridos lectores, nosotros sí repetimos, cada semana, recorriendo cuanto evento se cruza para que no falte la crónica. Allá vamos.

Embutidos La Luna.

La fábrica Embutidos La Luna de Sóller cumplió 125 años con una celebración que repasó la historia de una marca fundada en 1900 por José Aguiló y convertida hoy en una de las referencias de la charcutería en Mallorca. Entre los asistentes estuvo la presidenta del Govern, Marga Prohens, que destacó el compromiso de la empresa con la ganadería y el producto local.

El momento fuerte de la jornada llegó con la inauguración del primer Museo de la Sobrasada de Mallorca, instalado en la propia fábrica del Valle de Sóller. Los hermanos Joan y Antoni Frau Mayol, al frente del negocio familiar, han convertido dos plantas del edificio en un espacio que recupera la memoria industrial de la casa.

Dentro, el recorrido repasa cómo eran las matances de toda la vida y muestra maquinaria de principios del siglo veinte, mesas donde antes se trabajaban los embutidos a mano, además de fotografías y documentos que recogen más de cien años de tradición.

Una casa dentro del Museo.

La Casa Vitra llenó el Aljub del Museo Es Baluard de piezas que casi siempre quedan reservadas al catálogo o a Instagram. Sillas, mesas y lámparas de Charles y Ray Eames, Jean Prouvé, Isamu Noguchi o Verner Panton se colocaron como si alguien fuera a sentarse a comer o a leer el periódico tranquilamente.

Esa fue justo la apuesta de Espacio Home Design, que distribuye Vitra en la isla desde hace un año y que esta vez quiso saltarse el guion habitual de exposición donde todo se mira y nada se toca. Los asistentes pudieron tocar las piezas, sentarse, moverse entre ellas casi como en su propia casa.

La tarde terminó con una visita guiada y después el catering de Fosh, se preparó para la ocasión, con platos y cócteles que se permitían algún guiño al mundo del diseño.

Tania Baides y su equipo se ocuparon de que nada quedara al azar, desde dónde iba cada pieza hasta el ritmo de la tarde, provocando entre los asistentes pasión por el diseño, charla y ganas de no irse nunca.

CEU.

La Universidad CEU presentó oficialmente su llegada a Mallorca en un acto que reunió a representantes del mundo académico, político y social de las islas. La institución mostró un proyecto formativo que combina formación académica, tecnología e innovación, con una apuesta clara por los valores como parte del programa.

Con esta apertura, el grupo educativo privado más grande de España quiere responder a la demanda de formación superior en el archipiélago, para que los jóvenes no tengan que irse a la península si quieren estudiar en una universidad de este tipo. La propuesta del CEU en Mallorca pone el foco en la empleabilidad y la conexión internacional, acercando las aulas a las necesidades reales de las empresas locales y abriendo una alternativa universitaria más en la isla.

Festival Estimar.

Palma volvió durante unos días a llenarse de cine independiente con una nueva edición del Festival Internacional de Cine Ítalo Español ESTIMAR.

Durante cinco jornadas, gente del sector audiovisual se mezcló con instituciones, empresas y público general en una programación que busca acercar un poco más a Italia y España.

La presentación del evento se hizo en The Room Concept, con Gabriella Carlucci al frente del acto como presidenta del festival.

Esta edición trajo además a la actriz Beatriz Arjona como invitada de honor, que participó en diversos encuentros.

El festival continúa siendo una apuesta por el talento emergente y por no dejar de tejer puentes entre los dos países.

Aniversario Asociación Hotelera.

El Castell de Bellver se llenó de un nutrido grupo de gente del turismo, la empresa y las instituciones, para celebrar los 50 años de la Asociación Hotelera de Palma. La cita sirvió también para presentar su nueva marca, Palma Hotels.

A la gala no faltaron la presidenta del Govern, Marga Prohens, ni el alcalde, Jaime Martínez. El acto fue, sobre todo, un reconocimiento a quienes han ido empujando la evolución turística de la ciudad.

Francisco Serrano, presidente de la patronal, habló de cinco décadas de esfuerzo compartido y recordó que, si hoy Palma es referencia turística los 365 días del año, es gracias al trabajo de quienes abrieron camino antes. Defendió, además, un modelo apoyado en la calidad y la sostenibilidad.

Sobre la nueva identidad, explicó que busca una imagen más moderna sin que la asociación pierda lo que la define.

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La gala terminó con la entrega de las Medallas de Oro, para Marilén Pol a título póstumo, Javier Vich y Gonzalo Echevarría.