Una pareja se dará el “sí, quiero” entre tiburones en Mallorca

Alejandra Atienza y Miguel Blázquez son una pareja apasionada del buceo y de los animales y para celebrar su boda han querido hacer algo muy especial: darse el ‘sí, quiero’ entre tiburones.

El original enlace tendrá lugar en unos días en el tanque de tiburones de Palma Aquarium, en el que se sumergirán los novios, vestidos con trajes de neopreno, a los que ella le añadirá un velo y él le pondrá una pajarita de color blanco.

Alejandra y Miguel se conocieron hace 12 años, en la universidad, estudiando la carrera, y desde entonces son pareja. “Nuestra pasión es bucear juntos y qué mejor que en nuestra boda sentir la sensación de ser ingrávidos, de estar en el momento, de desconectar de verdad y no pensar en nada más que en el otro y ver cosas y animales preciosos”, explica Atienza.

La pareja posa ante el tanque donde celebrarán su unión matrimonial. / .

La idea de casarse en el agua fue del novio, hace ya unos años, cuenta Alejandra. Él es biólogo marino y realizó el doctorado sobre la ballena jorobada en las costas irlandesas, mientras que ella es bióloga sanitaria y actualmente trabaja en unos laboratorios. Ambos residen en Madrid, pero la novia tiene una hermana que reside en Mallorca, por lo que conocen bien la isla. Y dio la casualidad que los dos únicos lugares en España donde podían celebrar una boda subacuática era el acuario de Benalmádena y el Palma Aquarium, por lo que su opción fue celebrar el enlace en la isla.

Como la pareja cuenta con experiencia y licencia de buceo y Palma Aquarium ofrece la posibilidad de nadar entre tiburones, su idea de enlace bajo el agua ha sido posible y se hará realidad en pocos días.

A sus invitados, unos 60, esperan sorprenderlos. Ellos podrán ver este enlace ‘en seco’, al igual que el público que ese día esté visitando el acuario. La pareja ya se ha buscado la forma de darse el “sí, quiero” dentro del tanque de tiburones y que todos puedan compartirlo, comenta Atienza.

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Después del original enlace, que antes habrá sido validado ante notario, la pareja, sus familiares y amigos lo seguirán celebrando en una finca por Valldemossa.