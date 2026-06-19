Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 19 de junio de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 19 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 08, 34, 39, 41 y 42, y las estrellas 02 y 07.
El código del Millón ha sido el CZQ59857.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas
- Sacar a Demichelis del Mallorca le cuesta al Leipzig diez millones
- Detenido un entrenador por acoso y agresión sexual a una niña de 14 años en Mallorca
- Alejandro Sanz reconquista Palma en un Son Moix rendido a su ídolo
- El Govern podrá modificar a voluntad el Parque Natural de es Trenc, permitir la pesca profesional y recreativa en aguas protegidas y reducir los mecanismos de participación ambiental
- Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica
- Mallorca se queda sin el Reggaeton Beach Festival 2026: 'Somos conscientes de la decepción y de las consecuencias
- Una oleada de mariposas migratorias sorprende en Mallorca y se hace viral en redes