Ocho planes con niños en Mallorca para exprimir este fin de semana: cine, teatro, talleres, música y fiestas populares

Mallorca comienza el verano con una agenda familiar cargada de planes para todos los gustos. Este fin de semana, sábado 20 y domingo 21 de junio, la isla se llena de propuestas para salir con niños: cine, talleres creativos, música en la calle, fiestas populares, juegos de agua, ferias y actividades al aire libre. Muchas son gratuitas o tienen precios muy asequibles.

Con el calor ya instalado y las vacaciones escolares a la vuelta de la esquina, muchas familias buscan planes fáciles, cercanos y diferentes para hacer con los niños sin caer siempre en la playa o la piscina. La buena noticia es que este fin de semana Mallorca ofrece una agenda especialmente variada, con opciones en Palma, Muro, Palmanyola, Santa Ponça, Pollença y Cala Millor.

1. CineCiutat Famílies: “Olívia i el terratrèmol invisible”

CineCiutat continúa con sus sesiones familiares de sábado por la mañana, pensadas para que los más pequeños disfruten del cine en pantalla grande. Este fin de semana la propuesta es “Olívia i el terratrèmol invisible”, una película recomendada a partir de 7 años y proyectada doblada al catalán.

Cuándo: sábado 20 de junio, a las 11.00 h Dónde: CineCiutat, carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6, Palma Edad recomendada: a partir de 7 años Precio: 5 euros; socios, 4 euros

2. Taller “La doble vida de las cosas” en CaixaForum Palma

Un taller creativo para mirar los objetos cotidianos de otra manera. La actividad propone jugar con el collage y descubrir cómo un mismo objeto puede tener muchas vidas, usos y significados. Una opción perfecta para niños curiosos, familias creativas y tardes de calor en el centro de Palma.

Cuándo: sábado 20 de junio, varias sesiones según disponibilidad Dónde: CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3 Precio: hasta 5 euros Reservas: recomendadas a través de CaixaForum o por teléfono

3. Firabona de Palmanyola: una feria con romanos, vikingos y espadas de fuego

Palmanyola se transforma este fin de semana en un pequeño viaje por la historia. La XIII Firabona llenará las calles de artesanía, gastronomía, recreaciones medievales, romanas, vikingas y militares, pasacalles, talleres y espectáculos. El sábado por la noche, uno de los momentos más llamativos será la lucha de espadas de fuego.

Cuándo: sábado 20 y domingo 21 de junio Dónde: Palmanyola, Bunyola Horario: sábado, de 16.00 a 22.00 h; domingo, de 10.00 a 18.00 h Precio: entrada libre Actividad destacada: lucha de espadas de fuego, sábado a las 21.30 h

4. Fiestas del Rocío en Santa Ponça

Santa Ponça vive durante todo el fin de semana las Fiestas del Rocío, una celebración abierta a todos los públicos con música, danza, procesión, romería, coros rocieros y ambiente popular. Es una buena opción para familias que buscan un plan festivo, cultural y al aire libre.

Cuándo: del viernes 19 al domingo 21 de junio Dónde: Recinto Ferial Jaume I, avenida Rei Jaume I, 92, Santa Ponça Precio: entrada gratuita Programación familiar destacada: romería el sábado a las 10.00 h y actuaciones de danza y música por la tarde-noche

5. Día Internacional de la Música en Pollença

Pollença celebra este fin de semana una nueva edición del Día Internacional de la Música, con conciertos gratuitos en diferentes espacios del municipio y del Port de Pollença. La programación incluye actuaciones al aire libre y ambiente familiar, una excusa perfecta para recorrer el norte de la isla con niños.

Cuándo: sábado 20 y domingo 21 de junio Dónde: Pollença y Port de Pollença Espacios previstos: Jardins Joan March, Plaça Vella y Plaça Miquel Capllonch, entre otros Precio: gratuito Tipo de actividad: conciertos y música en la calle

6. Diverpark y juegos de agua en Muro

Muro sigue con ambiente festivo y este sábado ofrece una propuesta especialmente pensada para niños: Diverpark con juegos de agua. Con el calor de junio, pocas cosas suenan mejor que una mañana de juegos, chapuzones y fiesta infantil.

Cuándo: sábado 20 de junio, de 10.30 a 13.30 h Dónde: Muro Precio: gratuito Tipo de actividad: juegos de agua y fiesta infantil

7. Fiesta infantil con Cucorba en Muro

El domingo, Muro vuelve a ser una de las mejores paradas familiares del fin de semana con una fiesta infantil con Cucorba, uno de los grupos de animación infantil más queridos de Mallorca. Música, canciones populares y participación asegurada para cerrar el fin de semana con buen humor.

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Cuándo: domingo 21 de junio, de 19.00 a 20.00 h Dónde: Muro Precio: gratuito Tipo de actividad: música y animación infantil

8. Mallorca Burger Fest en Son Fusteret

Para quienes buscan un plan informal, con comida, ambiente y espacio amplio, el Mallorca Burger Fest continúa este fin de semana en Son Fusteret. La entrada es gratuita y puede convertirse en una opción cómoda para comer o merendar en familia, siempre que se tenga en cuenta que el gasto dependerá de lo que se consuma en los puestos.