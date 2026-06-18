Ferrera vuelve a la plaza de Muro donde hace once años se partió el radio

Hace once años, concretamente el 21 de junio de 2015, el cartel de las fiestas de Sant Joan en Muro lo componían Antonio Ferrera, Daniel Luque, y el mallorquín Jesús López, que había tomado el año anterior la alternativa en Inca. Junto a ellos actuó el rejoneador José Manuel Fernández. Daniel Luque cortó tres orejas, López y el rejoneador una cada uno.

Se anunciaban toros de Manuel Martín, aunque más que posiblemente pertenecieran al hierro de su mujer, Caridad Cobaleda. Diez años antes, Ferrera ya había triunfado en la Monumental murera junto con Jesulín de Ubrique y ‘El Cordobés’.

Ferrera, el diestro extremeño, aunque nacido en Bunyola, donde su padre era guardia civil, había cortado en su primero dos orejas y en el segundo de su lote había estado bien. Al entrar a matar «no hizo toro»; es decir, no clavó la espada y se cayó con la misma fuera del lomo del animal; que es lo mismo que decir que aterrizó duramente en el suelo, dónde sufrió una fuerte voltereta.

Este hecho hizo que se fracturara el radio, aunque inicialmente el Dr. Julio Lago firmara el parte con «fractura-luxación del antebrazo derecho y contusión cara posterior del muslo izquierdo. Pronóstico grave», siendo trasladado a la Clínica Quirón, donde se confirmó la compleja rotura,

Raúl Gracia ‘El Tato’, su apoderado de entonces, manifestó que la cogida le llegó en el peor momento posible: «El torero está en un momento profesional fantástico y es una lástima que se corte esta dinámica», declaró.

Ferrera tardó casi dos años en recuperarse de este percance. De hecho, después de una dura rehabilitación, reapareció en la feria de Olivenza en marzo de 2017. Luego, fue dos tardes a Sevilla y volvió a las Ventas en mayo de este mismo año.

Precisamente en la plaza madrileña, esta temporada de 2026 ha sido premiado como mejor faena de muleta de San Isidro, junto con Alejandro Talavante, Sebastián Castella y Diego Urdiales.

En esta corrida, en la que ganó el premio, se subió al caballo de picar y picó a su oponente, un toro de Adolfo Martín, abriendo la puerta grande tras pasaportarlo.

El hecho de picar el toro, junto con el envés de su capote que suele tener un color diferente al amarillo habitual, y otras actuaciones en el ruedo, ha hecho que algunos aficionados hablen de «el circo de Ferrera».

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Actuará el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde en la Monumental de Muro, junto a Miguel Ángel Perera y la novillera Olga Casado, con reses de ‘El Capea’.