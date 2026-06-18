El envejecimiento disparará los casos de ELA en Europa: un 40% más en los próximos 25 años

La ELA (esclerosis lateral amiotrófica) ya es una de las principales causas de discapacidad en la población española. Además, las proyecciones epidemiológicas estiman un incremento superior al 40% del número de personas afectadas en Europa en los próximos 25 años, impulsado principalmente por el envejecimiento poblacional. Lo recuerda el doctor Francisco Javier Rodríguez de Rivera, coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Neuromusculares de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Este domingo, 21 de junio, se conmemora el Día Internacional de la enfermedad.

Una enfermedad neurodegenerativa con una alta letalidad y una rápida evolución clínica: en España se diagnostican alrededor de tres nuevos casos al día, una cifra similar a la de los fallecimientos diarios asociados a esta patología.

"Apostar por las unidades especializadas es apostar por anticiparse al aumento previsible de la carga asistencial, que tendrá un impacto significativo en los recursos sanitarios especializados y en los sistemas de cuidados de larga duración. Pero también por impulsar la investigación, al concentrar la experiencia clínica y los recursos, lo que mejora la capacidad de generar conocimiento y acelerar el desarrollo de nuevas terapias", indica Rodríguez de Rivera.

Nuevos casos

Según datos de la SEN, la ELA afecta a unos 4.000/4.500 españoles. Cada año se registra cada año un número similar de nuevos casos y fallecimientos, en torno a 900/1.000. Constituye la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente, tras la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. La edad media de inicio se sitúa entre los 60 y los 69 años, aunque puede presentarse en un amplio rango de edades que abarcan desde la adolescencia hasta edades muy avanzadas.

"La media de supervivencia tras el diagnóstico se sitúa entre los 2 y los 5 años, aunque alrededor del 20% de los pacientes supera los 5 años y aproximadamente un 10% alcanza más de 10 años de evolución. En cualquier caso, se trata de una enfermedad de evolución generalmente rápida, con una necesidad asistencial creciente desde fases temprana", añade el neurólogo.

En fases avanzadas, suele requerir soporte ventilatorio y nutricional, además de tratamientos continuos altamente especializados. "Asimismo, más del 50% de los pacientes presentan alteraciones cognitivas, conductuales o emocionales asociadas, lo que incrementa la complejidad del manejo clínico", apunta.

Coste por paciente

Actualmente, el coste medio estimado por paciente supera los 50.000 euros anuales, asociado tanto a la progresión de la discapacidad como a la necesidad de recursos asistenciales continuos. Por esta razón, la SEN destaca la importancia de las unidades multidisciplinares de enfermedades neuromusculares, que facilitan la coordinación de los cuidados respiratorios, nutricionales, rehabilitadores y de apoyo psicológico que requieren estos pacientes.

Noticias relacionadas

Estas unidades contribuyen a optimizar los recursos, reducir costes y mejorar la calidad de vida. Además, han demostrado agilizar el diagnóstico - el retraso medio se sitúa entre los 12 y los 16 meses desde la aparición de los primeros síntomas- y mejorar la supervivencia. Por ello, la SEN insiste en el desarrollo efectivo de la ley ELA como herramienta para mejorar la atención integral a pacientes y familias.