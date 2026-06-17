Rossmann cierra una de sus tiendas en Mallorca apenas tres años después de inaugurarla

EEra la segunda tienda de la cadena en la isla y había abierto sus puertas en diciembre de 2023. Desde el pasado 12 de junio, el establecimiento de Rossmann situado en la avenida de Mèxic, en el barrio de Nou Llevant de Palma, justo al lado de Lidl, permanece cerrado. A preguntas de MZ, el portavoz de la compañía en España, Stefan Frings, explica: “El motivo principal de esta decisión es la limitada superficie disponible en esta ubicación: nuestro surtido ha crecido de forma constante en los últimos años y también han evolucionado las expectativas respecto a las condiciones de compra. Para poder presentar adecuadamente nuestra oferta y ofrecer una experiencia de compra acorde con los tiempos actuales, en este emplazamiento concreto nos encontramos con unos límites de espacio insalvables”.

La decisión no ha sido fácil para la empresa, señala Frings. La cadena revisa periódicamente sus tiendas. O, como lo expresa el propio portavoz: “En el marco de nuestra optimización continua de la red de establecimientos, analizamos de forma permanente la estructura, la rentabilidad y la viabilidad futura de nuestras ubicaciones. Para responder a las nuevas expectativas de los clientes y a nuestras propias exigencias en cuanto a amplitud de surtido, hemos optado por cerrar este establecimiento”.

El desarrollo del barrio ha avanzado más despacio de lo previsto

También el desarrollo del barrio, que ha experimentado una notable transformación en los últimos años, ha avanzado más lentamente de lo que esperaban los responsables de Rossmann. “No contamos con la población necesaria en el entorno”, afirma Frings. Tampoco cambia la decisión el hecho de que en las inmediaciones, además del Lidl, esté prevista la apertura de un Aldi y un Mercadona.

En las visitas realizadas por MZ nunca se observó una gran afluencia de clientes ni largas colas en las cajas. En la tienda de Nou Llevant trabajaban seis empleados. Según fuentes de la empresa, parte de la plantilla será recolocada.

Rossmann mantiene su presencia en otros puntos de la isla

“El resto de las cinco tiendas funciona bien”, asegura el portavoz. “Nos alegra mucho poder seguir recibiendo a nuestras clientas y clientes en nuestros establecimientos cercanos de Palma. En particular, nuestra amplia tienda de las Ramblas —La Rambla, 1—, con una superficie de venta de 450 metros cuadrados, ofrece mucho espacio para todo nuestro surtido, incluidas nuestras populares marcas propias. Además, el establecimiento del centro comercial FAN, en la avenida Cardenal Rossell, sigue funcionando como punto de referencia habitual”.

Rossmann cuenta además con tiendas en Porto Cristo, Manacor y Felanitx. En el primer trimestre de 2027 está prevista la apertura de otro establecimiento en Magaluf. “Ya tenemos la ubicación. Se encuentra justo al lado del nuevo Lidl, en el carrer Blanc”, señala Frings. Aún no está claro cuándo comenzarán las obras.

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Rossmann abrió en 2020 su primera tienda en España, en Valencia, y desde entonces se encuentra en plena expansión. En Mallorca, la cadena está presente desde 2022. Puede consultar un listado con todos los establecimientos en este enlace.