Los Reyes ya tienen fecha para la tradicional cena en Marivent con la sociedad mallorquina

Los Reyes cumplirán con su cita estival con la sociedad mallorquina la primera semana de agosto, días en los que están programados distintos actos a los que tanto Felipe VI y como doña Letizia asisten cada año. La tradicional recepción en el Palacio de Marivent ya tiene fecha, será el 6 de agosto, y suele ser una velada que marca el final de la estancia de los Reyes en la isla, aunque, este año, el Rey permanecerá como mínimo hasta el 8 de agosto.

Las reinas Sofía y Letizia, durante un paseo con la princesa Leonor y la infanta Sofía. / GUILLEM BOSCH

Mallorca espera, como cada año, la visita estival de los Reyes y de sus hijas, así como la de doña Sofía, que suele pasar más tiempo en Marivent. Juntos recibieron el año pasado a los representantes de la sociedad mallorquina y fue la primera vez en que participaron en este acto social la princesa Leonor y la infanta Sofía. Según ha podido saber este diario, la recepción oficial de este 2026 tendrá lugar el jueves 6 de agosto. Desde hace unos años, el lugar elegido es el Palacio de Marivent y todo indica que seguirá siendo así, ya que las obras de mejora que se están realizando en la residencia se interrumpirán entre finales de julio y la primera quincena de agosto, según queda reflejado en el contrato de ejecución de las obras.

El Rey, a finales de julio de 2025, embarcando en el 'Aifos'. / Europa Press

La estancia del rey Felipe en la isla suele coincidir con la Copa del Rey MAPFRE de vela, competición en la que participa. La edición de este año se celebrará en la bahía de Palma del 4 al 8 de agosto, aunque la agenda de actos comenzará el día 1, por lo que el monarca podría llegar a Mallorca la última semana de julio, para poder asistir a los entrenamientos. La entrega de trofeos está prevista para el 8 de agosto en el Palacio de la Almudaina y estará presidida por el Monarca.

Otra cita, en este caso cultural, con la que cumple la Reina es la clausura del festival de cine Atlàntida, una gala que este año tendrá lugar el domingo 2 de agosto. En anteriores veranos, doña Letizia ha llegado con algunos días de antelación a la isla y se la ha podido ver con sus hijas.

Otra salida de la reina Letizia junto a sus hijas en Palma. / EFE

La agenda real durante las vacaciones en Mallorca ha dejado en diferentes ocasiones imágenes de paseos en familia por Palma, salidas al cine, compras y cenas en algún restaurante. En esta ocasión, además, la estancia de los Reyes y de sus hijas precederá al inminente inicio de los estudios universitarios de la futura reina de España, ya que Leonor comenzará a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid.

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Por su parte, Sofía de Borbón continuará con el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que ya ha comenzado a cursar, primero en Lisboa y, en pocos meses, en París.