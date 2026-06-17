El gran reto gastronómico del verano en Mallorca: comerse una hamburguesa de dos kilos

Una hamburguesa de dos kilos, varios discos de carne, queso, bacon, público animando y el cronómetro corriendo. El reto gastronómico más viral de Mallorca vuelve este verano a s’Arenal con una nueva edición del Burger Challenge, una competición pensada solo para quienes tengan mucho apetito y todavía más ganas de pasarlo bien.

El desafío regresa a Betty & Sam, el restaurante de estética americana situado en pleno corazón de s’Arenal, donde cada verano se reúnen participantes dispuestos a enfrentarse a una hamburguesa gigante y a intentar acabarla antes que nadie. La escena promete volver a repetirse este año con cuatro nuevas citas: 18 de junio, 16 de julio, 13 de agosto y 10 de septiembre.

Una hamburguesa de dos kilos

El objetivo parece sencillo, pero no lo es tanto: comerse una hamburguesa de 2 kilos en el menor tiempo posible. La pieza está elaborada con varios discos de carne, queso, bacon y otros ingredientes característicos de la casa. Un reto que combina gastronomía, espectáculo y competición, y que en ediciones anteriores ya ha logrado atraer tanto a concursantes como a curiosos.

El Burger Challenge se ha convertido en una de las propuestas más reconocibles de Betty & Sam durante el verano. No se trata solo de comer, sino de vivir una experiencia con ambiente de concurso, piques entre participantes y el apoyo del público que se acerca para ver quién consigue superar el desafío.

Cuatro fechas este verano

La nueva edición se celebrará en cuatro jornadas repartidas entre junio y septiembre. La primera cita será este 18 de junio, seguida de nuevas convocatorias el 16 de julio, el 13 de agosto y el 10 de septiembre.

Los participantes competirán además por diferentes premios, entre ellos estancias en hoteles de HM Hotels, grupo al que pertenece Betty & Sam.