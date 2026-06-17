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Estos son los pendientes de oro rosa de 18 quilates y diamantes que llevó Aitana en su concierto en Mallorca

Inspirados en las estrellas y en el simbolismo de la Rosa de los Vientos, representan el inicio de un viaje y la importancia de encontrar siempre el camino de vuelta

Aitana en el Mallorca Live Occident 2026.

Aitana en el Mallorca Live Occident 2026. / Ana B. Muñoz

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Redacción Digital

Palma

Aitana volvió a apostar por Mumit durante su concierto del pasado sábado 13 de junio en Mallorca, una nueva parada de su gira "Cuarto Azul World Tour", consolidando la conexión entre el universo visual de esta etapa artística y la joyería contemporánea de la firma. Para esta ocasión, la artista lució los pendientes Rosa de los Vientos Mimosa, una creación en oro rosa de 18 quilates y diamantes

Para su concierto en Mallorca, Aitana lució los pendientes Rosa de los Vientos Mimosa.

Para su concierto en Mallorca, Aitana lució los pendientes Rosa de los Vientos Mimosa. / Mumit

Qué simbolizan y cuánto cuestan los pendientes de Aitana

Inspirados en las estrellas y en el simbolismo de la Rosa de los Vientos, los pendientes representan el inicio de un viaje y la importancia de encontrar siempre el camino de vuelta. Su diseño combina cuatro diamantes que evocan los puntos cardinales con un diamante central que simboliza a quien lleva la joya, dando lugar a una pieza cargada de significado. Elaborados en oro rosa de 18 quilates, los pendientes tienen un precio de 449 euros y están disponibles en tres colores distintos.

Con esta nueva aparición, Mumit continúa acompañando a Aitana en uno de los momentos más destacados de su carrera, formando parte de un imaginario visual donde la música, la moda y la joyería dialogan sobre el escenario.

Noticias relacionadas y más

Mumit es una firma de joyería artesanal ‘Made in Spain’ que nace en 2018 con la ilusión de transmitir el valor de la joyería fina a las generaciones más jóvenes, fusionando tendencia y saber hacer en cada diseño. Como apasionados de la gemología y embajadores del legado joyero, todas sus creaciones están elaboradas exclusivamente en oro de 18 quilates y engastadas con los diamantes naturales y gemas preciosas más exclusivos del mercado.

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