El "karateka de la Soledad" conquista las redes con sus movimientos junto a una señal de tráfico / .

Las redes sociales siempre encuentran nuevos protagonistas inesperados. El último fenómeno viral en Mallorca ha sido bautizado por los propios usuarios como el "karateka de la Soledad", un supuesto vecino de este barrio de Palma que ha generado una oleada de reacciones tras aparecer en un vídeo practicando movimientos de artes marciales junto a una señal de tráfico. La grabación, compartida durante la última semana, muestra al hombre realizando diferentes gestos y golpes en dirección a una señal de prohibido el paso.

Lo que más ha llamado la atención de los usuarios no son únicamente los movimientos, sino la indumentaria del protagonista. El hombre aparece vestido con camisa, vaqueros y gafas de sol, una combinación poco habitual para la práctica de artes marciales. Sin embargo, el elemento que ha terminado de convertir la escena en viral es el cinturón que lleva atado a la cintura. Se trata de un obi de color naranja y amarillo, similar a los utilizados en algunas disciplinas de karate.

"Cuidaito con él"

El vídeo está acompañado por los comentarios del autor de la grabación, que observa la escena desde cierta distancia. "Cuidaito con él" o "ya lo tienes K.O." son algunas de las frases que se escuchan mientras el hombre continúa con su demostración frente a la señal. En otro momento de la grabación, el autor le pregunta directamente dónde aprendió a realizar esos movimientos. "¿Dónde aprendiste a hacer eso?", le pregunta. "Tailandia", responde el protagonista sin perder la compostura.

Bromas sobre La Velada

La escena ha dado pie a cientos de comentarios en redes sociales, la mayoría en clave de humor. Algunos usuarios han bromeado con que el vecino podría participar en la próxima edición de La Velada, el popular evento de boxeo organizado por creadores de contenido. Otros comentarios ironizan sobre su aparente habilidad para el combate, asegurando que es "demasiado peligroso" o que ningún rival querría enfrentarse a él.