Fin de semana de hamburguesas en Mallorca: dos grandes festivales coinciden esta semana en la isla, consulta aquí toda la información

Los amantes de las hamburguesas tienen una cita marcada en rojo en el calendario. Mallorca se prepara para vivir un fin de semana en las que las burgers serán las auténticas protagonistas gracias a la coincidencia de dos de los mayores eventos gastronómicos dedicados a este producto. Entre junio y principios de julio, la isla reunirá desde propuestas elaboradas con producto local hasta algunas de las hamburguesas más premiadas y virales del país.

Por un lado regresa el Mallorca Burger Fest, que celebrará la edición más ambiciosa de su historia. Por otro, el evento gastronómico más viral, The Champions Burger, que desembarcará en Son Moix con una selección de establecimientos que han conquistado miles de seguidores en redes sociales.

Lo que tienes que saber sobre el Mallorca Burger Fest

El primero en arrancar será el Mallorca Burger Fest, que este año da un importante salto adelante. La gran novedad es que, por primera vez, se celebrará durante dos fines de semana consecutivos: del 11 al 14 de junio y del 18 al 21 de junio.

La ampliación responde al enorme éxito de la edición anterior, que reunió a más de 60.000 visitantes. La organización busca así ofrecer más oportunidades para disfrutar de una propuesta que combina gastronomía, ocio familiar, música en directo y actividades para todos los públicos.

Además, el evento mantiene una de sus principales señas de identidad: su apuesta por el producto local mallorquín. En total participarán 19 food trucks procedentes de diferentes puntos de la isla, que elaborarán sus hamburguesas utilizando ingredientes de proximidad y materias primas de kilómetro cero.

La búsqueda de la mejor hamburguesa de Mallorca

Uno de los grandes atractivos del Mallorca Burger Fest volverá a ser la elección de la mejor hamburguesa del evento. Para ello se contará con un jurado formado por profesionales del sector gastronómico y de la comunicación.

Entre los encargados de valorar las propuestas estarán Miguel Such, la nutricionista Emily Costa, los responsables de Vandal Palma, Bernabé Caravotta y Seba Pérez, así como La Cocina del Pirata, uno de los creadores de contenido gastronómico más influyentes de España.

La gran novedad de este año es que los visitantes también podrán votar. La hamburguesa ganadora se decidirá combinando las valoraciones del jurado profesional con la opinión del público, convirtiendo la competición en una experiencia mucho más participativa.

Música, actividades infantiles y hasta el sorteo de un coche

El Mallorca Burger Fest ha dejado de ser únicamente una feria gastronómica para convertirse en una gran propuesta de ocio familiar. Durante los ocho días de celebración habrá actividades para niños, talleres, animación y espacios diseñados para que las familias puedan pasar toda la jornada en el recinto.

La programación incluirá actuaciones de artistas locales y nombres muy conocidos entre el público infantil mallorquín como María Bimbolles, que ofrecerá espectáculos especiales los días 13 y 20 de junio. También participará el Ballet de Delfina Osorio, aportando un componente cultural adicional a la programación.

Entre las sorpresas de esta edición destaca además el sorteo de un vehículo Hyundai entre todos los asistentes. Y, como en años anteriores, la entrada será completamente gratuita.

El otro gran fenómeno burger llega a Son Moix

Mientras el Mallorca Burger Fest encara su segundo fin de semana, otro evento tomará el relevo en la isla. El 20 de junio aterrizará en el Estadi Mallorca Son Moix The Champions Burger, uno de los formatos gastronómicos más populares del momento, que permanecerá abierto hasta el 5 de julio.

La propuesta reunirá algunas de las hamburgueserías más reconocidas y premiadas de España, muchas de ellas convertidas en auténticos fenómenos virales en redes sociales. El recinto abrirá todos los días de 12.00 a 00.00 horas, aunque la inauguración del 20 de junio será a partir de las 19.00 horas.

La entrada será libre hasta completar aforo, aunque la organización recomienda acudir con antelación para evitar largas colas durante las jornadas de mayor afluencia.

Las hamburguesas más virales de España se citan en Mallorca

Uno de los principales reclamos del evento es la presencia de algunas de las hamburgueserías más famosas del panorama nacional. Entre ellas figuran nombres como Nolito's Burger, Godeo, Street Food Burger, Gottan Grill, Tarantín Chiflado, Muralla Burgers, The Vic Bros Burger, Tokio Jarana, Dak Burger, Faakin Smash, Vacarnal Burger o Ficus Burger Food, entre muchas otras.

La organización promete reunir en un mismo espacio algunas de las hamburguesas que ya han hecho historia en concursos nacionales y rankings especializados. A ello se sumarán zonas específicas dedicadas a acompañamientos premium, salsas especiales y propuestas dulces para completar la experiencia.

Para quienes siguen habitualmente este tipo de eventos gastronómicos, pocas veces se ha visto una concentración tan amplia de marcas reconocidas en un mismo recinto.

Un verano que huele a hamburguesa en Mallorca

La coincidencia de ambos eventos convierte este fin de semana en uno de los momentos más intensos para los aficionados a las hamburguesas en Mallorca. Entre el 11 de junio y el 5 de julio, prácticamente no habrá descanso para quienes quieran descubrir nuevas propuestas, votar a sus favoritas o simplemente disfrutar de algunas de las burgers más famosas del país.